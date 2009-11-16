آموزش مهارتهای زندگی برای معلولان باید افزایش یابد

پروین جهانبان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با آموزشهای مهارتهای زندگی معلولان بهتر می توانند تصمیم بگیرند و زندگی کنند و این امر مستلزم توجه بیشتر مسئولان نیز هست.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون، 231 نفر از معلولان استان که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند با گذراندن کلاس های مرتبط به مهارتهای زندگی آشنا شدند که از این تعداد 196 معلول ذهنی، 35 نفر جسمی و حرکتی، 20 ناشنوا و 40 نابینا بودند.

وی با تاکید بر اینکه آموزش مهارتهای زندگی در بین معلولان باید افزایش یابد خاطرنشان کرد: اکنون 29 هزار و 579 معلول زیر پوشش حوزه توانبخشی استان مرکزی قرار دارند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان، ارتقای سطح آگاهی معلولان، تساوی فرصت‌ا و یکسان سازی امکانات به معلولان، مشارکت معلولان به منظور حضور بیشتر در جامعه، تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت، مشارکت افراد سالم در امور مربوط به معلولان و ارتقای سطح سلامت معلولان را از اهداف حوزه توانبخشی بهزیستی عنوان کرد و گفت: رسیدن به این اهداف نیازمند فرهنگ سازی است.

وی در ادامه گفت: اکنون 13 موسسه غیر دولتی در زمینه معلولان جسمی حرکتی، ناشنوایان، نابینایان و معلولان ذهنی و ضایع نخاعی در سطح استان فعال هستند.

جهانبان اضافه کرد: با ایجاد توانمندی در معلولان می‌توان آنها را برای رسیدن به وضعیت مطلوب آگاه کرد تا از این طریق به استقلال و خودکفایی لازم برسند.