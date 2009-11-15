ناوگان حمل بار استان مرکزی باید نوسازی شود

غلامرضا مشرفی افزود: هم اینک 1000 دستگاه کامیون بالای 25 سال در شبکه حمل و نقل این استان فعال است که حدود 200 دستگاه آن بالای 45 سال دارد.
وی اظهار داشت: فرسودگی ناوگان حمل بار، باعث کاهش ایمنی و افزایش هزینه نگهداری و تعمیرات، مصرف سوخت بالا، افزایش زمان سفر،کاهش بهرهوری و افزایش آلودگی محیط زیست می شود.
وی یادآور شد: زیر ساختهای حمل ونقل کالا در استان مرکزی از کیفیت مطلوبی برخوردار است ، اما شتاب در جابه جایی کالا به دلیل فرسودگی ناوگان تا حدی سیر نزولی دارد.
مشرفی، طرح ترکیب بهینه ناوگان حمل ونقل را به عنوان راهکار رفع مشکلات این ذکر کرد و افزود: طرح دستیابی به ترکیب بهینه ناوگان با رعایت استانداردهای مطلوب براساس برنامه پنجم توسعه و با موافقت رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور، ارگانهای مرتبط تصویب ،و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ شده است.
مشرفی اضافه کرد: میزان تسهیلات این طرح، حداکثر 80 درصد قیمت تمام شده وسیله نقیله جدید پیشبینی شده که پرداخت یارانه نقدی نیز به ازای اسقاط ناوگان فرسوده، در صورت تامین منابع مالی و اعتبارات لازم پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد: وجود پایانه بزرگ بار در شهرستان اراک ، شهرک حمل و نقل سیمان در شهرستان زرندیه و دهها پایانه اختصاصی در دیگر شهرستانها، ظرفیت مطلوبی را برای توسعه زیر ساختهای حمل و نقل در این استان ایجاد کرده است .
مشرفی با اشاره به برنامه های آتی این سازمان در سال جاری افزود:شهرک حمل و نقل کالا و سیمان دلیجان به زودی توسط بخش غیر دولتی احداث خواهد شد.
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