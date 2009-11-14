عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما داوران و کمک داوران بسیار خوبی در ایران داریم اما برای اینکه آنها بتوانند با اشتباه کمتری در مسابقات داخلی قضاوت کنند، نیاز به آموزش کافی و در سطح بین المللی دارند.

وی با تاکید بر اینکه اتهامات مطرح شده در سال‌های اخیر و خصوصا نیم فصل نخست لیگ نهم علیه داوران را قبول ندارد، اظهار داشت: داوران ما از نظر اخلاقی بسیار سالم هستند و من اعتقاد دارم بیان چنین مسائلی علیه آنها بی انصافی است. ضمن اینکه کاملا مطمئنم اشتباهات آنها در جریان قضاوت در لیگ تعمدی نبوده و تنها به کمبود تجربه و آموزش بازمی گردد.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان خاطرنشان کرد: در لیگ امسال هم تیم ما از داوری ضربه خورده و هم در مسابقات این داوری‌ها به ضرر تیم ما نبوده است اما امیدوارم با در نظر گرفتن کلاس‌های آموزشی بیشتر، اشکالات داوری کاهش یافته تا داوران جوان ما بتوانند هرچه سریعتر خود را به قضاوت در سطح بین المللی نزدیک کنند.

وی ادامه داد: در لیگ امسال اختلاف سطح تیم‌های داوری زیاد بود؛ مثلا به سطح داوری یک تیم می توان 90 امتیاز داد اما دیگری 20 امتیاز هم نمی گیرد، به همین دلیل باید مسئولان کمیته داوران برای کاهش این اختلافات برنامه‌های خاصی را در نظر بگیرند تا شاهد باشیم نمودار شاخص عملکرد تیم‌های داوری در نیم فصل دوم به هم نزدیکتر شود.

برهانی نژاد حضور داوران جوان در لیگ را عامل پیشرفت داوری در آینده ای نزدیک دانست و در پایان گفت: داوری‌ها نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است و ما نه شاهد پیشرفت محسوس و نه پسرفت زیاد قضاوت‌ها هستیم اما امیدوارم در نیم فصل دوم شاید قضاوت‌های بهتری از داوران کشورمان در مسابقات لیگ باشیم.