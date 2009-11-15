خوزستان به 390 قاضی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمدباقر الفت اظهار داشت: دیوان عدالت اداری نظر متفاوتی درباره ی روزهای مرخصی قضات دارد اگر چه در مقررات حاکم بر روابط استخدامی قضات و کارکنان متفاوت است.

الفت افزود: قانون نقل و انتقالات قوه قضاییه عملاً ازجمله مقررات متروک است اما با تدوین و تصویب شیوه نامه نقل و انتقالات قضات استان این مشکل در استان خوزستان حل می شود.

وی با بیان اینکه این شیوه نامه تا پایان ماه جاری قطعی می شود، یادآور شد: با تائید این شیوه نامه توسط مسئولان قوه قضاییه، امیدواریم این شیوه نامه حداقل تا 10 سال آینده ضمانت اجرایی داشته باشد.

الفت گفت: استان خوزستان نیاز به 750 قاضی دارد اما هم اکنون تنها 360 قاضی در دادگستری این استان شاغل هستند که این مسئله انتقال قضات به سایر استان ها را با مشکل روبرو می کند.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با بیان این که این شیوه نامه در راستای ضابطه مند شدن نقل و انتقالات و پیشگیری از تبعیض در دستگاه قضایی استان در دست تدوین ا ست، گفت: همه شهرهای استان شرایط یکسانی ندارند و کار کردن در برخی شهرها سخت تر است.

الفت اظهار امیدورای کرد: با جابجا کردن قضات در شهرهای مختلف، فضا به سمت انصاف و عدالت برود.