‌شکست داماش کار بزرگی بود / بی توجهی فدارسیون به دوپینگ

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، نادر دست نشان شامگاه جمعه در حاشیه دیدار نساجی و داماش در کنفرانس خبری اظهار داشت:‌ داماش گیلان یک تیم لیگ برتری است و سرمربی خوبی هم دارد که موجب افزایش اهمیت این پیروزی می شود.

وی با اشاره به اینکه در 20 دقیقه ابتدایی بازی بازیکنان نساجی با فشار اولیه گل اول را به ثمر رساندند، تصریح کرد:‌ در 20 دقیقه دوم طبق عادت کلیه تیمهای ایرانی به صورت ناخودآگاه بازیکنان نساجی عقب نشینی کردند و داماش نیز در لحظات با تغییر تاکتیک توانست گل تساوی را بزند.

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران اخطار داده شده به بازیکن نساجی را در 20 دقیقه دوم اشتباه اعلام کرد و یادآور شد:‌ بازیکنان داماش به خصوص دروازه بان آنان به شدت وقت کشی می کردند که از دید داور به علت میهمان بودن آنان پنهان ماند.

وی تماشاگران نساجی را سرمایه های اصلی این تیم خواند و خاطرنشان کرد: بازیکنان نساجی و کادر فنی نباید از این پیروزی پر گل مغرور شوند.

دست نشان در پاسخ به سئوال مهر در خصوص اظهارات قبل از بازی ایشان در رابطه با آزمایش دوپینگ از بازیکنان داماش گفت: قبل از بازی باشگاه خواستار آ‍مایش دوپینگ از کلیه تیم ها شده بود و همچنان نیز به این امر اصرار دارد و به اشتباه در رسانه ها، این امر درخواست شخصی بنده آن هم فقط از تیم داماش مطرح شد.

وی افزود: در 10 سال گذشته مربیگیری بنده در تیم های مختلف تنها دو بار آزمایش دوپینگ از بازیکنان تیم هایم گرفته شد و نشانه عملکرد ضعیف فدراسیون فوتبال در این بخش است.

سرمربی نساجی مازندران با اشاره به اینکه باشگاه نساجی خواستار سالم سازی فوتبال کشور است، تصریح کرد: بازیکنانی نیز هستند که به دور از چشم مربی در جهت افزایش قدرت خود نیز دوپینگ می کنند که افزایش فعالیت کمیسیون پزشکی فدراسیون فوتبال در این خصوص ضروری است.