برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال از شبکه سوم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سوم سیما در هفته جاری مسابقات فوتبال زیر که در نقاط مختلف جهان برگزار می شود را به طور زنده و مستقیم روی آنتن خواهد برد:
شنبه 23 آبان :
- ایران - اردن - مقدماتی جام ملتهای آسیا - ساعت 18
- برزیل - انگلیس ( بازی دوستانه) - ساعت 20:30 دقیقه
- اسپانیا - آرژانتین ( بازی دوستانه ) - ساعت 23:30 دقیقه
چهارشنبه 27 آبان:
- ایران - مقدونیه - دیدار دوستانه - ساعت 18
- بوسنی - پرتغال - مقدماتی جام جهانی - ساعت 22:30 دقیقه
پنجشنبه 28 آبان:
- فرانسه - ایرلند - مقدماتی جام جهانی - ساعت 00:30 بامداد
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