پالایشگاه آبادان توانایی تولید روزانه 200 هزار بشکه نفت را دارد

حبیب الله ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان با بیان اینکه این شرکت از ابتدای امسال تا کنون بیش از یک میلیون و 400 هزار بشکه مالچ تولید کرده است، افزود: مالچ برای اجرای طرحهای بیابان زدایی، تثبیت شنهای روان و جلوگیری از بروز گرد و غبار در خوزستان و استانهای همجوار تولید شده است.

ابوالحسینی با بیان اینکه پالایشگاه آبادان وظیفه تولید مالچ و شرکت پخش فرآورده های نفتی توزیع آن را به عهده دارد، گفت: شرکت پالایش نفت آبادان می تواند روزانه 200 هزار بشکه مالچ تولید کند.

وی افزود: هم اکنون یک مخزن 40 هزار بشکه ای، یک تلمبه خانه و یک سکوی بارگیری مستقل برای بارگیری مالچ در این پالایشگاه وجود دارد که این سکو قابلیت بارگیری 15 تا 20 تانکر با ظرفیت 30 هزار لیتر در روز را داراست.

مدیر عملیات شرکت پالایش نفت آبادان گفت: مالچ از ته مانده برج تقطیر واحد 100 که نفت خام مخزن میدان اهواز را پالایش می کند تهیه می شود و این ماده پس از خروج از واحد 100 به مخزن ترکیبی ارسال و با امتزاج به میزان مشخص با نفت سفید، مالچ مورد نیاز برای اجرای طرح های بیابان زدایی و تثبیت شن های روان تولید می شود.

وی افزود: کاهش سطح تبخیر آب، افزایش ذخیره رطوبت خاک،کاهش یا جلوگیری از رشد علف هرز، جلوگیری از تغییرات شدید درجه حرارت در خاک و کاهش فرسایش خاک از مزایای مالچ است.

پالایشگاه آبادان سالانه حدود دو میلیون و 400 بشکه مالچ تولید می کند.