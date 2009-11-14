80 درصد زنان به دلیل انتقام از همسرشان مطالبه مهریه می کنند

دکتر زهرا کاشانیها در گفتگو با خبرنگار مهر به نیاز مالی زنان در زمان جدایی از همسر اشاره کرد و گفت: اغلب زنان به دلیل نیاز مالی و یا به قصد به چالش کشیدن مرد مطالبه مهریه می کنند.

معاون اداره کل آموزش کارکنان قوه قضائیه چندی پیش از افزایش آمار زنهای مطلقه در جامعه خبر داد و عنوان داشت: وجود آسیبهای اجتماعی و افزایش بزهکاری و جمعیت کیفری زندانها ناشی از پدیده ای به نام طلاق است.

بر اساس اعلام ستاد دیه کشور در حال حاضر حدود هزار و 800 نفر به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندانها بسر می برند.

مدیر فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر درباره زنانی که موفق به دریافت مهریه از همسرشان نمی شوند گفت: بررسی ها نشان داده است بسیاری از مردان از پرداخت مهریه طفره می روند و زندان را به پرداخت مهریه ترجیح می دهند.

به گفته کاشانیها، علیرغم مشکلاتی که بر سر راه دریافت مهریه وجود دارد اما بسیاری از زنان پس از مدتی موفق به دریافت مهریه می شوند.