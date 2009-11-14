عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- تقاضای رئیس جمهور سوریه از نتانیاهو درباره از سرگیری مذاکرات با میانجیگری ترکیه/ اسد: تل آویو تمایلی به صلح ندارد.

- اصابت یک موشک به جنوب سرزمین های اشغالی.

- گروه های فلسطینی: عدم برگزاری انتخابات به افزایش شکاف میان فتح و حماس کمک می کند.

- دیدار "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی از برزیل با دیدار از شرکت ملی نفت این کشور پایان یافت.

- سازمان ملل از تخلیه 240 روستای مرزی در عربستان به علت تداوم درگیری های یمن خبر داد.

- تمایل اتحادیه اروپا و عراق برای گسترش روابط دوجانبه.

- "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در ژاپن: واشنگتن تلاشی در زمینه مهار چین انجام نخواهد داد

- "هوگو چاوز" رئیس جمهور ونزوئلا: باید برای جنگ احتمالی با آمریکا و کلمبیا آماده شویم.

- اکوادور و کلمبیا به عادی سازی روابط دوجانبه نزدیک می شوند.

- سازمان ملل 400 متهم را در فهرست تروریست هایی قرارداد که باید علیه آنها تحریم اعمال شود.

- ناسا از وجود آب در سطح کره ماه خبر داد.

- آمریکا درباره عواقب تداوم تهدیدات کره شمالی بر افزایش تنش در منطقه هشدار داد.

- تداوم حملات موشکی و هوایی عربستان در اراضی یمن علیه حوثی ها.