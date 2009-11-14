حرکت به سمت تخصصی شدن نمایشگاه های کشور امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد سیدی در مراسم اختتامیه نمایشگاه یازدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران افزود: تمامی نمایشگاه های کشور باید به اجبار و بدون اجتناب هرچه سریعتر به سمت تخصصی شدن پیش بروند.

رئیس انجمن نمایشگاه های ایران گفت: باید تمام 22 نمایشگاه ایران بتوانند مسیر جهش توسعه صادرات کشور را در تمامی حوزه های تخصصی و خدماتی و نمایشگاهی ارتقا بخشند و بتوانند جایگاه تاثیرگذار ایران را در منطقه به خوبی نمایان سازند تا در اجلاس جهانی انجمن نمایشگاهی جهان که در سال 2010 برگزار می شود بتوانند جایگاه اصلی ایران در منطقه آسیا و همچنین توانمندی صنعت نمایشگاهی جمهوری اسلامی ایران در تجارت جهانی برای تمامی دست اندرکاران این صنعت بین المللی و روبه توسعه محرز و معلوم سازند.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه های بزرگ منطقه ای همانند این نمایشگاه در سطح شرق کشور می تواند زمینه پایگاه صادراتی تمام کشور برای سطح آسیای میانه باشد و تولیدکنندگان و صادرکنندگان شناخته شده و باید از این فرصت فراهم شده به خوبی استفاده کنند.

در ادامه این مراسم علیرضا صدرزاده مدیرنمایشگاه های داخلی نمایشگاه بین المللی مشهد نیز گفت: این دوره از نمایشگاه با استقبال بسیار زیاد مصرف کنندگان و عموم جامعه مواجه شد و طبق آمارهای بدست آمده در هر ساعت بیش از پنج هزار نفر از این نمایشگاه بازدید داشتند.

وی ادامه داد: بیش از 40 هزار متخصص در حوزه لوازم خانگی، صوتی و تصویری و صنایع وابسته این صنایع از نمایشگاه بازدید کردند، به طوری که در ایام ابتدایی بازگشایی نمایشگاه، این شرکتها توانستند قراردادهای بسیاری را با متخصصان و سایر بازدید کنندگان نمایشگاهی منعقد کنند.

صدر زاده با اشاره به حضور روسای مجامع امور صنفی استانهای تهران، اصفهان، خراسان شمالی و جنوبی و برخی استان های همجوار استان خراسان رضوی و برخی روسای سازمان های بازرگانی کشور گفت: در یازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی 90 شرکت از استانهای تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و مازندران و 30 شرکت از کشورهای آلمان، انگلستان، آمریکا، چین، مالزی، فرانسه، ایتالیا شرکت کرده بودند.

وی تصریح کرد: در هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی لوازم صوتی و تصویری، سینمایی، موبایل و صنایع وابسته و دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی دوربین های دیجیتال و تجهیزات وابسته نیز، 50 شرکت داخلی و خارجی از استان های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس و خراسان رضوی و همچنین نمایندگی هایی از کشور های ژاپن، کره جنوبی، چین، آمریکا، سوئد، مالزی، تایوان، بلژیک، ایتالیا، انگلستان، آلمان، اندونزی، هلند و تایلند حضور داشتند.

مدیر نمایشگاه های داخلی نمایشگاه بین المللی مشهد در پایان افزود: از میان شرکت های حاضر در نمایشگاه لوازم خانگی 24 شرکت و در دو نمایشگاه تخصصی دیگر 9 شرکت توانستند استانداردهای حضور نمایشگاهی را کسب کرده و به عنوان غرفه های نمونه اعلام شوند.