سه پیشنهاد مدیرعامل "مهر" به اوآنا/ متعادل کردن بازار انتقال پیام

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل سخنرانی پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر که توسط وی در مراسم گشایش سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA قرائت شد به شرح زیر است:

ابتدا به نمایندگی از سوی خبرگزاری مهر به تمام میهمانان گرامی و اعضای محترم هیئتها برای شرکت در این نشست ارزشمند خوشامد می گویم.

به ویژه لازم می دانم از حضور سفرای محترم کشورهای عضو سازمان اوآنا، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شخصیت های سیاسی، فرزانگان و اساتید علوم رسانه ای، روسای دفاتر نمایندگی رسانه های خارجی مقیم ایران، مدیران محترم مسئول مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های داخلی که دعوت ما مهربانانه پذیرفته اند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

فرصت را مغتنم شمرده از حضور ارزشمند جناب آقای دکتر سید محمد حسینی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مجمع فرهنگی - رسانه ای سپاسگزارم.

از حضور برادر عزیزم جناب آقای دکتر "احمد مخلص یوسف" رئیس مجمع عمومی اوآنا و هیات همراه برای شرکت در نشست تهران نیز کمال تشکر را می نمایم.

حضار محترم، آقایان و خانمها

بر کسی پوشیده نیست که در عصر کنونی، نقش رسانه ها در تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی به مردم بی بدیل و غیرقابل جایگزین است. امروز صاحبان قدرت و ثروت نیز دیگر نمی توانند بدون توجه به واکنش افکار عمومی دست به تجاوز و تعدی علیه دیگران بزنند. به همین منظور سنگین ترین بودجه ها را صرف تحریف واقعیتها می کنند. شعار جامعه آزاد اطلاعاتی می دهند اما با انحصار طلبی در زبان، فناوری و ابزارهای نوین ارتباطی، الگوی غیر دمکراتیک شمال – جنوب را در عرصه اطلاع رسانی را نیز تحکیم می نمایند. این الگو با روحیه همکاری جمعی سازمانهایی چون «اوآنا» که ساختاری توانمند برای توسعه همکاری های جنوب – جنوب و "تعادل در جهان رسانه " است به چالش کشیده می شود.

پیشرفت فناوری اطلاعات - ارتباطات گرچه چالشهایی را برای کشورهایی که از این تکنولوژی عقب مانده اند فراهم کرده است، اما در عین حال زمینه خوبی را برای تقویت چنین همکاریهایی در میان اعضای اوآنا مهیا ساخته تا علاوه بر آگاهی بخشی در راستای منافع مشترک به تبادل خبر و همکاریهای فنی و آموزشی نیز بپردازند.

«اوآنا» جمع توانایی ماست. ما 4 میلیارد نفر از جمعیت جهان هستیم. بیش از نیمی از تجارت جهانی و تولید ناخالص جهان و نیز 60 درصد قلمرو آبی گیتی در اختیار ماست. از همه اینها مهمتر؛ در منطقه ای از جهان با فرهنگ و تمدنی چندین هزار ساله و با منابع سرشار طبیعی و انسانی زندگی می کنیم. آنچه کم داریم زمان است. باید با بهره گیری از امکانات بی نظیرمان و منابع خبری خود شبکه ای قدرتمند از اطلاعات بر پایه منافع جمعی را سامان دهیم. روابط نزدیکتر، تقویت همکاری های چند جانبه و اتکا به منابع خبری یکدیگر به جای منابع غربی گام هایی لازم در اثبات این مهم است که «ما جنوب نیستیم.»

حضار محترم، همکاران گرامی

استراتژی کلان جمهوری اسلامی ایران برقراری روابط، تقویت و همکاری فعال با کشورهای آسیا و اقیانوسیه، جنبش غیر متعهدها، سازمان کنفرانس اسلامی و سایر کشورهای مستقل جهان را در اولویت خود دارد. خبرگزاری مهر در این راستا و برای تحقق این هدف متعالی؛ طی فعالیت 8 ساله خود با 6 زبان فعال بین المللی و هزار خبر تولیدی و تصویری روزانه مصمم بوده تا برای همکاری حرفه ای با تمامی خبرگزاریهای عضو اوآنا در قالب یادداشت تفاهم و موافقت نامه در سطح چند جانبه و دوجانبه از استانداردهای بالای خبری و فنی برخوردار شود.

در همین راستا با تلاش وافر خبرگزاری مهر، همدلی خوب مسئولان وقت سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ، مساعدت جناب آقای "ازمان اوجنگ" رئیس محترم وقت اوآنا و خبرگزاری برناما، سرانجام مجمع عمومی سازمان خبرگزاریهای آسیا- اقیانوسیه (اوآنا) در سیزدهمین نشست خود در دسامبر 2007 و در جاکارتای اندونزی به اتفاق آرا مهر را به عنوان چهلمین عضو این سازمان برگزید.

خبرگزاری مهر از آن زمان کوشش کرده تا به عنوان یک عضو فعال در تمامی صحنه های حرفه ای خبری و اطلاع رسانی حضور یافته و در چارچوب اهداف این سازمان به ایفای نقش بپردازد.

ارتباط تنگاتنگ و مطلوبی که مهر ظرف دو سال گذشته با اعضای اوآنا در نشستهای مختلف درون سازمانی و برون سازمانی داشته، شاهد بسیار روشن و گویایی براین مدعا است.

خبرگزاری مهر مفتخر است که در این راستا و تنها ظرف دو سال از پیوستن به اوآنا با تصویب مجمع عمومی اینک میزان برادران و خواهرانی عالی مقام از کشورهای عضو باشد.

حضار محترم، دوستان گرامی

خبرگزاری مهر با توجه به تحولاتی که پیوسته اما عمیق در فناوری اطلاعات رخ می دهد، عنوان نشست تهران را «جستجوی تعامل در جهان رسانه» قرار داد که از چند منظر مورد توجه است:

1- درک صحیح فرصت ها و تهدیدهای ناشی از به هم پیوستگی فرایندهای ملی و بین المللی که ناشی از فناوری اطلاعات است و مرزهای آبی، خاکی و هوایی را درهم نوردیده به تعامل و تعادل نیاز دارد.

2- رسانه با فراگیر شدن پرشتاب شبکه های اینترنتی باید بستری برای تبادل افکار و کمک به ارتقای سطح فرهنگ، دانش و آگاهی مردم و تعادل و تعامل بجای ستیز و تقابل باشد.

3- خلق و خوی زیست کنندگان در سرزمین کهن آسیایی همواره بر صلح، دوستی و مهربانی استوار بوده و به رغم خسارتی که قدرتهای سلطه گر در طول تاریخ بر آنان تحمیل کرده اند، همچنان در جستجوی تعامل و تعادل در جهان هستند. روح جمعی اوآنا نشات گرفته از همین فرهنگ غنی است.

همکاران ارجمند

در انتهای سخن با توجه به فرصتهایی که عصر ارتباطات دیجیتالی پیش روی همه ما و ملتهایمان و نسل های آینده نهاده، محورهای کاری زیر را برای اوآنا پیشنهاد می کنم:

1- بررسی راهکارهایی برای دسترسی هر چه بیشتر ملل عضو به شبکه های اطلاعاتی و ابزارهای ارتباطی



2- متعادل نمودن بازار انتقال پیام جهت بالابردن رقابت و بهبود کیفیت محصولات خبری



3- تشکیل کارگروه های کارشناسی فنی - حقوقی و یافتن راهکارهایی برای:

- احترام هر چه بیشتر به حقوق عمومی و خصوصی

- تدوین قوانین جامع، بازدارنده و الزام آور و صیانت از مالکیت معنوی آثار خبری

- بالابردن اعتبار منابع خبری اعضا از طریق مقابله با منابع زیر زمینی و غیر شفاف خبری

- چاره اندیشی برای ضعف های عمده حقوقی و امنیتی مزمن در شبکه های اینترنتی

- تدوین راهکارهای حقوقی، عملی و جمعی برای تقویت اندیشه اخلاقی و وجدان حرفه ای

- مراقبت از انسجام اجتماعی در برابر شکاف های اطلاعاتی و جامعه سازی های مجازی

- مقابله با شیوه های جدید سانسور نظیر توزیع انبوه اطلاعات انحرافی

بار دیگر از حضور تمامی میهمانان ارجمند خارجی و داخلی که دعوت مهر را پذیرفتند و بر فروغ این رویداد بزرگ بین المللی - رسانه ای افزودند، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می کنم.