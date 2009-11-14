سه شهرک جدید صنعتی در استان کردستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار در جلسه بررسی توانمندی های استان در زمینه سرمایه گذاری اظهار داشت: شرکت شهرک صنعتی البرز که نخستین شرکت شهرک سازی بخش خصوصی در کشور است تا یک ماه آینده مقدمات ساخت سه شهرک صنعتی را در استان کردستان فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به رایزنی ها و مذاکرات صورت گرفته با مسئولان شرکت شهرک سازی البرز سه شهرک صنعتی با سرمایه اولیه 500 میلیارد ریال در سنندج ساخته می شوند.

استاندار کردستان در ادامه با اشاره به افزایش 300 درصدی تمایل سرمایه گذاری در این استان در طول سه سال اخیر عنوان کرد: در راستای افزایش مشوقهای سرمایه گذاری و همچنین بهره گیری از امکانات و توانمندی های استان میزان درخواست سرمایه گذاری در استان کردستان در طول سه سال اخیر بیش از 300 درصد افزایش یافته است.

نجار در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: همچنین با توجه به توافقات صورت گرفته با مسئولان کشور عراق، در آینده نزدیک شهرک صنعتی مشترک این دو کشور در مرز رسمی باشماق مریوان احداث می شود.

وی گفت: احداث شهرک صنعتی مشترک می تواند در زمینه افزایش مبادلات بین دو طرف و همچنین افزایش اشتغال و سرمایه گذاری در استان کردستان موثر باشد.

استاندار کردستان با اشاره به اقدامات استان در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های اصلی ما در طول چهار سال گذشته در استان به بخش حمایت از واحدهای صنعتی اختصاص داشته و تلاش می شود که این رویکرد نیز در آینده ادامه داشته باشد.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش سرمایه گذاری در استان را ارائه کرد.