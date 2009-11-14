موفقیت محققان کشور در ارتقاء دستگاه آنالیز ترکیبات نفتی

کامران عشقی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: فعالیت اصلی ما اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی در آب، خاک و گیاه و پسماند سموم در مواد غذایی است. علاوه بر این اقداماتی در زمینه ارتقاء تجهیزات آزمایشگاهی انجام دادیم.

وی افزود: در این راستا با همکاری ستاد فناوری نانو پروژه ای را در زمینه ارتقاء دستگاه "کروماتوگراف" گازی موجود در آزمایشگاهها تعریف و اجرا کردیم.

عشقی در این باره توضیح داد: برای این منظور سامانه ای را به این دستگاه اضافه کردیم. این سامانه قادر است توان تفکیک دستگاه را ارتقا دهد که این امر سبب می شود قابلیت آنالیز دستگاه برای کارهای پیچیده تر افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه این دستگاه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربردهای وسیعی دارد، اظهار داشت: نفت دارای ترکیبات بسیار پیچیده ای است به طوری که تعداد ترکیباتی که در یک نمونه نفتی وجود دارد نزدیک بی نهایت است. این سامانه قابلیت دستگاه را برای آنالیز دقیق ارتقا می دهد.

این محقق ادامه داد: این دستگاه همچنین می تواند ما را در تعیین کیفیت آلایندگی آبها و منابع نفتی آلوده کننده محیط زیست کمک کند زیرا تعداد ترکیبات نفتی بسیار زیاد است و با سیستمهای معمولی به سختی انجام می شود ولی با افزودن این سامانه به دستگاه "کروماتوگراف" گازی آنالیز این ترکیبات سهل تر می شود.

مجری طرح به کاربردهای این دستگاه در صنایع غذایی اشاره کرد و افزود: در مواد غذایی اسانسهای زیادی استفاده می شود که برای بررسی کیفیت آنها نیاز به آنالیز آنها داریم و با استفاده از این دستگاه می توان این آنالیز را انجام داد.

عشقی با بیان اینکه این دستگاه در کاهش آلاینده های زیست محیطی کاربرد دارد، خاطرنشان کرد: در محیط زیست آلاینده هایی مانند سموم، "بی تکس" و ... وجود دارد که سرطان زا هستند و دستگاه با سامانه ای که به آن افزوده شده می تواند با دقت بالا ترکیبات را آنالیز کند.