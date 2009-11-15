تولید روزانه 110 فایل ویدئویی در خبرگزاری آناتولی/ آغاز پروژه آرشیو دیجیتال اخبار

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری آناتولی که تاکید فراوانی به تلاش برای همراه شدن با تکنولوژیهای رسانه ای روز دنیا دارد در گزارش خود آورده است: خبرگزاری آناتولی واقع در شهر آنکارا ترکیه از جمله مراکز خبری است که طی سالهای اخیر تلاشهای فراوانی برای انطباق ساختار خود با فناوریهای رسانه ای روز دنیا داشته است به طوری که طی چندین سال مراحل متوالی و متعددی را با هدف به روز کردن تکنولوژیهای مورد استفاده برای جمع آوری و انتشار اطلاعات دنبال کرده است.

این خبرگزاری در سال 2003 واحد سمعی بصری خود را راه اندازی کرده و پس از آن ارسال تصاویر ویدئویی را در کنار خبرها و تصاویر از طریق کانال ماهواره ای 6 مگاهرتزی برای مشترکان خود آغاز کرده است. در عین حال مجموعه ای از یک میلیون عکس به آرشیو دیجیتالی این خبرگزاری وارد شده و در کنار آن پروژه ای برای دسترسی اینترنتی به این آرشیو بزرگ و امکان سفارش تصاویر از طریق کارتهای اعتباری آغاز شده است.

همچنین به تازگی میزان تولید روزانه آناتولی به حدود 110 فایل ویدئویی در فرمت MPEG2، حدود 500 عکس در فرمت JPEG و هزار خبر رسیده است که از طریق ماهواره و اینترنت در اختیار کاربران خبرگزاری قرار می گیرد. با این حال به دلیل اینکه حجم فایلهای ویدئویی بزرگ است امکان دسترسی به آنها تنها از طریق ماهواره امکانپذیر است.

آناتولی در شهرهای مختلف بیش از 40 دفتر محلی دارد که از طریق اینترنت پرسرعت یک مگابیت بر ثانیه با دفتر مرکزی این خبرگزاری در شهر آنکارا در ارتباطند. البته شهرهای استانبول و ازمیر از طریق اینترنت 5 مگابیت بر ثانیه با دفتر مرکزی ارتباط برقرار می کنند.

از دیگر پروژه های انطباق با فناوری روز این خبرگزاری تولید نرم افزار جامع پردازش اخبار در سال 2005 است. این نرم افزار به گزارشگران امکان می دهد در هر کجا که هستند از طریق اینترنت به سیستم خبرگزاری متصل شده و اخبار، تصاویر و فایلهای ویدئویی خود را ارسال کنند و دبیران خبری نیز می توانند این اطلاعات را از هر جایی پیگیری و بررسی کنند. استفاده از این نرم افزار جامع از ماه جولای سال 2006 رسما آغاز شده است.

در عین حال پروژه آرشیو دیجیتال اخبار نیز در این آژانس خبری آغاز شده و طی آن در حدود دو میلیون و 500 هزار صفحه از اخبار قدیمی اسکن و به صفحات آرشیو دیجیتالی که در دسترس عموم قرار دارند افزوده خواهند شد. با تکمیل این پروژه دسترسی به تمامی متون خبری، تصاویر و فایلهای ویدئویی خبرگزاری آناتولی از طریق اینترنت امکان پذیر خواهد شد و انتظار می رود این پروژه تا ماه آوریل سال 2010 به پایان برسد.