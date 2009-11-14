دستاورد ایجاد پایتختهای متعدد رفاه مردم باشد/ سمنان پایتخت مناسبی نیست

حجت الاسلام علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با شعار و نامگذاری نمی شود برای مردم کار انجام داد بلکه همت و سرمایه گذاری مادی و معنوی نیز باید باشد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به نامگذاری همدان به عنوان مرکز تمدن ایران، اصفهان مرکز فرهنگی، مشهد مرکز معنوی و... گفت: زمانی این نامگذاری ها موثر است که در کنار آن امکاناتی نیز تزریق شود.

وی در رابطه با انتقال پایتخت نیز گفت: در شهر تهران سرمایه گذاری های ملی هنگفتی شده و هر شهرداری که انتخاب شده تلاشهای زیادی برای عمران و آبادانی آن انجام داده است که حتی اگر پایتخت هم نباشد مردم از آن استفاده خواهند کرد اما در این میان آنچه مهم است شهری است که می خواهد جایگزین آن شود.

حسینی گفت: اولین شاخصه برای پایتخت باید قرار داشتن در نقطه مرکزی جغرافیای ایران باشد و در کنار آب و هوای معتدل و مناسب امکان دسترسی شمال، جنوب، شرق و غرب کشور به آن وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: منطقه مورد نظر باید وصل به کویر نبوده و مشکل توسعه نداشته باشد.

حسینی گفت: یکی از موارد پیشنهادی سمنان بود که این شهر با وجود آنکه تقریبا در مرکز است اما به دلیل آنکه در حاشیه کویر قرار دارد، گزینه مناسبی نیست.

وزیر نیرو باید توان مدیریتی بالایی داشته باشد

وی همچنین در ادامه در خصوص وزرای پیشنهادی گفت: در رابطه با وزیر پیشنهادی دولت برای سمت وزارت نیرو افزود: شاخصه مثبت نامجو این است که کارمند وزارت نیرو بوده و سالها به عنوان معاون این وزارتخانه فعالیت کرده است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با بیان اینکه وزارت نیرو یکی از وزارتخانه های گسترده با بار مالی فراوان و موثر در کشور است، گفت: وزیر پیشنهادی تجربه کار داشته و به بخشی از این وزارتخانه تسلط دارد و فردی مردمی و به دور از تشریفات است که تعامل خوبی با مجلس دارد.

حسینی با متوسط ارزیابی کردن این وزیر پیشنهادی ادامه داد: بهتر بود گزینه ای با توان مدیریتی بالاتر انتخاب می شد.

وی خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد نامجو به عنوان وزیر نیرو رای می آورد.

این نماینده مجلس افزود: وزیر نیرو باید در بحث اقتصادی، توزیع درآمد ملی و مدیریت منابع ملی تجربه و تحصیلات دانشگاهی داشته باشد که البته وزیر پیشنهادی این وضعیت را ندارد و به صورت کلاسیک و تجربی در وزارتخانه مشغول به کار بوده است.

وی در رابطه با وزیر پیشنهادی دولت برای سمت وزارت رفاه نیز افزود: دیدگاه ها در رابطه با محصولی متفاوت است و احتمال دارد مانند دوره قبل در همان حد رای آوردن و رای نیاوردن باشد و در صورت انتخاب رای بالایی نمی آورند.

حسینی گفت: با توجه به لایحه هدفمند شدن یارانه ها وزارت رفاه یک وزارتخانه در حاشیه نخواهد بود و نقش مهم تری نسبت به گذشته در کشور دارد و با توجه به این موضوع که 50 درصد اعتبارات هدفمند کردن یارانه ها مربوط به این وزارتخانه است وزارت پولداری خواهد شد.