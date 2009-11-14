ایران چهار نماینده در جشنواره فیلم خاورمیانه در نیو اورلئانز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره جشنواره فیلم خاورمیانه در نیو اورلئانز با چهار فیلم ایرانی برگزار میشود، فیلمهای سینمایی "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین"، "شیرین"، "بودا از شرم فرو ریخت" و "آواز گنجشکها" روی پرده میروند.
این جشنواره که هر دوسال یک بار برگزار میشود، از روز پنجشنبه 12 نوامبر شروع شده، فیلم سینمایی "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین" به کارگردانی سامان سالورامروز ساعت 19:30 به وقت محلی اکران میشود، فیلم سینمایی "بودا از شرم فرو ریخت" به کارگردانی سمیرا مخملباف پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 19:30 و فیلم سینمایی "شیرین" به کارگردانی عباس کیارستمی ساعت 21:30 همانروز روی پرده میروند.
فیلم سینمایی "آواز گنجشکها" به کارگردانی مجید مجیدی جمعه 20 نوامبر روی پرده میرود، در این جشنواره سینمایی 72 فیلم از اردن، عربستان، قطر، افغانستان، فلسطین اشغالی، ترکیه و سوریه و امارات متحده عربی اکران میشوند، این جشنواره یکشنبه اول آذرماه به پایان میرسد.
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