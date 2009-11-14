خط اعتباری 15 هزار میلیارد ریال مشکلات مسکن مهر را در کشور حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی نیکزاد صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در فرودگاه ارومیه، با اعلام این خبر گفت: مسکن مهر در کشور با شتاب خوبی در حال اجراست و تاکنون یک میلیون نفر برای دریافت مکان ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه زمین مورد نیاز برای مسکن مهر در کشور تامین شده است، اظهار داشت: عمده مشکلی که تاکنون گریبانگیر مسکن مهر بوده تاخیر در پرداخت تسهیلات توسط بانکها بود که این مشکل در سال جاری حل شده و تاکنون با چهار هزار و 444 نفر عقد قرارداد شده و برای 373 هزار نفر پروانه ساخت صادر شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی افزود: همچنین فندانسیون 130 هزار و 500 واحد به اتمام رسیده است.

نیکزاد مقاوم سازی واحدهای روستایی را از جمله دیگر کارهای وزارت مسکن عنوان کرد و گفت: هر ساله 200 هزار واحد مسکن روستایی مقاوم سازی می شوند و امسال نیز با توجه به خط اعتباری جدید اختصاص یافته مانند سنوات قبل همان 200 هزار واحد بدون هیچ مشکلی مقاوم سازی می شوند.

وی هدف از سفر خود به آذربایجان غربی را رسیدگی به پروژه های در دست اجرای مسکن و شهرسازی، روستایی، مسکن مهر و رسیدگی به روند عملیاتی اجرای پروژه میدان امام ارومیه عنوان کرد و بیان داشت: سهم آذربایجان غربی از مقاوم سازی 200 هزار واحد مسکونی برای مقاوم سازی در کشور هفت هزار واحد است.

نیکزاد همچنین با اشاره به پروژه های مسکن مهر در این استان خاطرنشان کرد: در 13 شهر استان بالای 25 هزار خانوار زمین برای مسکن مهر تامین شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی افزود: این در حالی است که در حال حاضر کمبود 31 هزار واحد مسکونی شهری و 25 هزار واحد مسکونی روستایی در استان وجود دارد.

وی در خصوص طرح میدان امام ارومیه نیز گفت: امروز در شورای تامین مسکن آذربایجان غربی تصمیمات جدی در خصوص این پروژه گرفته خواهد شد.

وزیر مسکن و شهرسازی صبح شنبه به منظور بازدید از طرح های مسکن مهر، رفع مشکلات طرح های نیمه تمام این نهاد به آذربایجان غربی سفر کرده است.