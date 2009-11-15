عملکرد برنج هیبرید در ایران بالاتر از میانگین جهانی است

عباس شهدی کومله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برنج یک محصول راهبردی است و باید وضعیت تولید آن بهبود یابد، اظهارداشت: فعالیتهای موسسه در دو فاز اصلی مدیریت و ارتقای کمی و کیفیت برنج که شامل معرفی ارقام مختلف طی زمانهای متمادی بوده است.

وی با اعلام اینکه این موسسه تاکنون 30 رقم برنج با کمیت و کیفیت به مراتب بهتر از ارقام رایج یا بومی به شالیکاران معرفی کرده است، افزود: موسسه تحقیقات برنج کشور در سه زمینه تولید، فرآوری و بازرگانی برنج فعالیت می کند و طرحهای پژوهشی و راهکارهای عملی در این خصوص تهیه و تدوین کرده است.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور همچنین با اشاره به اینکه مساله کمیت و کیفیت برنج دو شرط متفاوت است، اظهارداشت: کیفیت همیشه یک چیزی متفاوتی از کمیت است یعنی نمی توان عملکرد را بالا برد و انتظار داشت، کیفیت مثل کیفیت محلی باشد هر چند تلاشهای در این زمینه در حال انجام است.

وی از معرفی ارقام نسل جدید برنج هیبرید با میانگین تولید 10 تن در هکتار از سوی محققان ایرانی خبر داد و گفت: در پروسه معرفی ارقام همه تکنولوژیهای که در ارتباط با ارقام کمی و کیفی برنج در جهان مطرح است خوشبختانه فرزندان این آب و خاک صاحب این تکنولوژیها هستند.

شهدی کومله در ادامه تاکید کرد: با دست یابی به یافته های علمی و شرایط مساعد اقلیمی در صورت حمایتهای همه جانبه مسئولان و همکاری کشاورزان در اسرع وقت می توان به خودکفایی برنج دست یافت.