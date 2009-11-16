تله کابین در منطقه " آبی نام" سیاهکل احداث می شود

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای این پروژه 180 هکتار زمین در این منطقه تعرفه و به زودی از طرح منابع طبیعی خارج خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه چشم اندازهای منطقه آبی نام سیاهکل بی نظیر است، اظهار داشت: این منطقه همانند کوههای آلپ، شهر سوئیس و دیگر مناطق زیبای دنیا استعداد ملی و فرامنطقه ای دارد و می تواند به عنوان قطب گردشگری تاثیرگذار در کشور و حتی دنیا باشد.

نماینده سیاهکل و لاهیجان در مجلس هشتم ادامه داد: علاوه بر راه اندازی این تله کابین یک سایت نگهداری وحوشی که با اقلیم استان گیلان سازگاری دارند در مجاورت این پروژه ایجاد خواهد شد.

وی سرمایه گذاری در حوزه های مختلف گردشگری به ویژه ایجاد تله کابین در استان گیلان را امری ضروری دانست و افزود: احداث تله کابین می تواند در توسعه گردشگری و جلب توریست به این منطقه بسیارموثروحائز اهمیت باشد.

قاسمی با اعلام اینکه این تله کابین به عنوان یکی از زیباترین جادبه ‌های گردشگری در گیلان و ایران مطرح خواهد شد، بیان داشت: با احداث این تله کابین، گردشگران می ‌توانند از فراز قله زیبایی ‌های چشم نواز منطقه را تماشا کنند.

وی همچنین از ایجاد زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه گذاری در بخش گردشگری در شهرستان سیاهکل خبر داد و گفت: سرمایه ‌گذاری در شهرستان سیاهکل و دیلمان، گردشگری در استان گیلان را رونق می ‌دهد و این منطقه به عنوان یک منطقه ثروتمند در جذب گردشگر مطرح خواهد شد.

نایب رئیس فراکسیون گردشگری مجلس هشتم ادامه داد: احداث این تله کابین علاوه بر ایجاد نشاط و پرکردن اوقات فراغت، در جذب گردشگران داخلی و خارجی کشور نقش بسزایی دارد.

قاسمی در ادامه چشم ‌انداز طبیعی منطقه آبی نام سیاهکل را منحصر به فرد گیلان دانست و یادآور شد: این منطقه فوق‌العاده در جهت اکوتوریستم و جذب گردشگر از اهمیت بالایی برخوردار بوده و لازم است منطبق با چارچوب ضوابط فنی و زیست محیطی اجرایی شود.