منابع اطلاع رسانی متنوع و پرشتاب اجازه کتمان حقایق را نخواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد حسینی یکشنبه در در افتتاحیه اجلاس کمیته اجرایی و گروه فنی- خبری اوآنا OANA

گفت: در جهان امروز رشد و توسعه ابزارهای انتقال اطلاعات و مبادله افکار و آرا جهت تنویر افکار عمومی از طریق روزنامه ها، خبرگزاری ها و رادیو و تلویزیون، شبکه های ماهواره ای و چند سانه ای ها از شتاب و گسترش چشمگیری برخوردار شده است.

وی اضافه کرد: هرچند گسترش روز افزون فناوریهای نوین شاکله و ساختار رسانه ها را دگرگون ساخته و زمینه پیشرفت و تحول عظیم رسانه ها را پدید آورده اما کشورهای سلطه گر با استفاده از تمامی ابزارها، سرویس های سیاسی و اطلاعات، بنگاه های سرمایه داری و اقتصادی، تکنیک های تبلیغاتی و جنگ روانی، نظام جهانی ارتباطات را در انحصار خود قرار داده اند و نقش تاثیرگذاری در صحنه رقابت های بین المللی یافته اند.

وزیر ارشاد ادامه داد: دو سویه سازی جریان خبر که لازمه جریان آزاد اطلاعات است، همچنان به دلیل بهره مندی جهان غرب از فناوری پیشرفته، جریان سازی یک سویه و تنها در راستای منافع خود به قصد تفرقه و بر هم زدن منافع مردم سایر کشورها، مخدوش بوده است.

حسینی افزود: از سوی دیگر تحولات فناوری اطلاعات در 20 سال گذشته به ویژه دهه اخیر سبب شده است تا آگاهی مردم از طریق رسانه ها لحظه ای شود. در این عصر انفجار اطلاعات، رسانه ها، اطلاع رسانی و خبر جایگاهی موثرتر یافته اند که مسئولیت ما دست اندرکاران فرهنگ و رسانه را دو چندان می کند. انعکاس شفاف مواضع دولت های مستقل از جمله مهمترین این مسئولیت هاست.

وزیر ارشاد با بیان اینکه امروزه جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاسی مستقل و براساس آموزه های دینی و انقلابی و با پشتوانه مردمی به یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین کشورها در عرصه تحولات بین المللی تبدیل شده است گفت: روز به روز بر این اقتدار و توانمندی در تمامی عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و دفاعی افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: ما از حق بهره مندی همه کشورها از انرژی هسته ای صلح آمیز حمایت کرده و حق خود می دانیم تا در چارچوب مقررات بین المللی و برای حفظ منافع کشور خود از تمام گزینه های متنوع مفید بخش انرژی استفاده کنیم.

وزیر ارشاد اضافه کرد: موضوع «جستجوی تعامل در جهان سانه» نشست اوآنا (OANA) در تهران، بهانه خوبی را فراهم ساخته است تا به سلسله مراتب ارتباطی در جهان به هم پیوسته کنونی اشاره ای شود چرا که امروزه دیگر نمی توان جایی را در جهان یافت که از دسترسی به فناوری اطلاعات محروم باشد و بالطبع رویدادهای گوناگون پیرامونی و فرادست از سمع و نظر کسی در اقصی نقاط دنیا دور نمی ماند. تحریف رویدادها به زودی نمایان می شود و منابع اطلاع رسانی متنوع و پرشتاب دیگر اجازه نمی دهد حقایق کتمان شود.

وی افزود: البته مشکل از آنجا پیدا می شود که این منابع متعدد براساس گرایشهای و خواستهای فردی یا منافع تشکیلاتی با ارائه تصاویری خودساخته به مخدوش ساختن افکار عمومی پرداخته و در این میان بازندگان کسانی هستند که از فناوری های نوین عقب افتاده و صدای رسای شان کمتر شنیده می شود.