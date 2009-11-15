14 محصول در لرستان تحت استاندارد تشویقی هستند

محمد صادق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: استاندارد امروز مقوله ای است که در همه حوزه ها اعم از خدمات، صنعت و تولید و ...مطرح است.

وی با اشاره به وجود سه شیوه برای استاندارد سازی محصولات، بیان داشت: استانداردسازی کالاهای به سه صورت اجباری بر اساس قانون، اختیاری و به صورت خود اظهاری انجام می شود.

سرپرست اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان با تاکید بر اینکه مطلوب این است که همه کالاها و محصولات حداقل به صورت خوداظهاری تحت استاندارد قرار گیرند، یادآور شد: در حال حاضر 9 کارشناس اداره کل استاندارد استان کار نظارت بر واحدهای مختلف لرستان را انجام می دهند.

حسینی با تاکید بر اینکه تعداد کارشناسان موجود برای کار نظارت بر واحدهای تولیدی استان کافی نیست، افزود: کمبود های موجود در این زمینه از طریق آزمایشگاه های همکار بخش خصوصی جبران می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 14 محصول در استان تحت استاندارد تشویقی است، عنوان کرد: حجم واحد هایی که می توانند برای گرفتن استاندارد در لرستان اقدام کنند بسیار بیشتر از میزان موجود است.

سرپرست اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان از واحدهای خدماتی، صنعتی و تولیدی استان خواست برای رقابتی شدن بازار کالا نسبت به استانداردسازی محصولات خود به صورت خوداظهاری اقدام کنند.

حسینی با تاکید بر اینکه شرکتها برای رقابت در بازار باید استاندارد محصول خود را اخذ کنند، خاطرنشان کرد: این واحد ها باید نسبت به پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت نیز اقدام کنند.

وی یادآور شد: طبق جایزه ملی کیفیت، انطباق با استانداردهای مربوطه، رضایت مشتری بر اساس استانداردهای ایزو 9000، پیاده سازی استانداردهای ایزو 9004 و تعالی سازمانی بر اساس مدل چهار سطح از تعریف کیفیت است.