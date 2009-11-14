قدیمی: اوآنا فرصتی برای اثبات قابلیتهای اطلاعاتی ایران است

دکتر اسماعیل قدیمی مدرس و پژوهشگر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه تحلیلی از وضعیت رسانهای در جهان گفت: در جهانی که همه امور به سمت جهانیشدن و به عبارت بهتر جهانی سازی پیش میرود و از جامعه اطلاعاتی به عنوان جامعه معرفت و دانایی یاد میشود و در جهانی که اعضای آن از طریق یک شبکه عظیم تکنولوژیک به هم نزدیک شدهاند هیچ رویدادی وجود ندارد که امکان مطلع شدن از آن وجود نداشته باشد.
وی افزود: مسلماً در چنین جهانی ما هر چه بیشتر بتوانیم پیوندهای منطقی، سیستمی و حسابگرانه و مبتنی بر داد و ستد اطلاعات و بهرهبرداری از این تبادل اطلاعات و تجربیات با جهان داشته باشیم، یک گام به جلو برداشتهایم و این مسلماً به نفع ماست.
مترجم کتاب "جامعه اطلاعاتی" (فرانک وبستر) برگزاری اجلاس اوآنا را گامی در این جهت توصیف کرد و گفت: تقویت مناسبات با دیگر نقاط جهان با برگزاری چنین اجلاسی به لحاظ رسانهای و تبادل تجربیات و پیشرفتای یکدیگر بسیار مفید است اما در عین حال باید برآورد دقیقی هم از قابلیتهای خودمان و هم خارجیهای حاضر در این اجلاس داشته باشیم.
این مدرس و پژوهشگر ارتباطات اضافه کرد: باید دید در نهایت این اجلاس چگونه به ما در مدیریت جریانهای اطلاعاتی و در واقع هجمهه رسانهای کمک میکند؟ از طریق این گونه نشستها است که میتوانیم نه تنها از امکانات کشورهایی که به ایران میآیند، مطلع شویم بلکه میتوانیم فرصتهایی ایجاد کنیم تا از آن طریق قابلیتهای اطلاعاتی خودمان را به دنیا ثابت کنیم.
سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA از 13 تا 17 نوامبر 2009 برابر با 22 تا 26 آبان ماه به میزبانی خبرگزاری مهر در تهران برگزار میشود.
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