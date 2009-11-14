آلمان 120 نظامی دیگر به افغانستان اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "کارل تئودور زوگاتنبرگ" روز جمعه طی سفر خود به ولایت قندوز اعلام کرد: 120 نظامی دیگر آلمان به دلیل افزایش خشونت ها و نفوذ بیشتر طالبان در منطقه به این ولایت اعزام می شوند.

وی افزود که نظامیان جدید از اواسط ژانویه سال 2010 به قندوز اعزام می شوند.

شینهوا در ادامه می افزاید: انتظار می رود که مجلس آلمان در 13 دسامبر (22 آذر) طرح افزایش اعزام نیرو به افغانستان را تصویب کند.

در حال حاضر تلاش برای بازسازی افغانستان به اندازه افزایش توان نظامی آن برای آلمان اهمیت دارد و آلمان بیش از هر کشور دیگر اروپایی در این باره فعالیت داشته است.

