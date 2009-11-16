آغاز دوره آموزشی تربیت خطیب عمومی در مشهد

حجت الاسلام حسن کریم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: از میان 230 نفر از مبلغینی که ثبت نام و در آزمون کتبی شرکت کردند 139 نفر به مرحله گزینش و امتحان عملی راه یافتند که از 117 نفری که امتیاز لازم را کسب نموده بودند 30 نفر به دوره آموزشی دعوت شدند.

کارشناس مسئول امور مبلغان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، برگزاری کلاس های آموزشی را از 23 آبان ماه تا 23 اسفند ماه عنوان کرد و گفت: این کلاس ها با 10 موضوع و به مدت 142 ساعت در اداره کل تبلیغات برگزار خواهد شد.

کریم پور موضوعات آموزشی را شامل خطابه و بلاغت در ادبیات فارسی و متون دینی و ادبیات آیینی، فرق و مذاهب انحرافی، فرازهای مهم تاریخ اسلام و سیر حرکت تشیع در تاریخ اسلام، حدیث شناسی، آسیب شناسی و روانشناسی تبلیغ، فن سخنوری و خطابه، نقش ارتباطات و تبلیغات در دنیای معاصر، مقتل شناسی و مقتل خوانی، رفتار و اخلاق مبلغ و فناوری اطلاعات (اینترنت) عنوان کرد.

وی هدف از برگزای این دوره ها را بهبود روشهای خطابه و سخنوری و پاسخگویی به نیاز روز جامعه دانست و گفت: شرکت کنندگان در این دوره ها از مزایایی چون، پرداخت کمک هزینه آموزشی، اولویت در اعزام، تشکیل پرونده تبلیغی و ارائه گواهینامه پایان دوره بهره مند خواهند شد.