به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت به استناد اصل127 قانون اساسی، طرح توسعه فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به روش بیع متقابل با رعایت بند (ج) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه و قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، اجرا می‌شود.

با اجرای این طرح ظرفیت تولید گاز طبیعی از 3 میلیارد فوت مکعب به 3 میلیارد و 900 میلیون فوت مکعب در روز افزایش می‌یابد. ظرفیت تولید سایر محصولات گازی این طرح همچون میعانات گازی نیز از 120 هزار به 158هزار بشکه در روز و گاز مایع از یک میلیون به یک میلیون و 600 هزار تن در سال افزایش می‌یابد.

مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح توسعه فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی معادل 4 میلیارد و 841 میلیون دلار شامل 2 میلیارد و 470 میلیون دلار هزینه‌های سرمایه‌ای، 213 میلیون دلار هزینه‌های غیر سرمایه‌ای، 678 میلیون دلار هزینه‌های بهره بانکی و یک میلیارد و 480 میلیون دلار حق‌الزحمه و پاداش پیمانکار به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.

وزارت نفت موظف است باقیمانده هزینه‌های طرح پیمانکاران مورد تأیید شرکت ملی نفت را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را حداکثر ظرف 2 ماه به کارگروه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در امور نفت گزارش کند.

نرخ بازگشت سرمایه (IRR) معادل 14 درصد در نظر گرفته شده و میزان دریافت و بازپرداخت تسهیلات به شرح جدولی که به تصویب دولت رسیده، تعیین شده است.

شرکت ملی نفت ایران نیز مکلف است گزارش پیشرفت فیزیکی طرح را در مقاطع 6 ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.