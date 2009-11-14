34 هزار سرباز وظیفه آموزشهای مهارت فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوطلاب جلالی صبح شنبه در نشست با فرمانده لشگر 30 پیاده گرگان افزود: تعهد این اداره کل در سال جاری آموزش 78 هزار و 822 نفر ساعت به سربازان بوده که در شش ماهه اول سال جاری 34 هزار و 258 نفر- ساعت آموزش از طریق مراکز آموزش فنی و حرفه ای گرگان، آزادشهر و علی آباد به پادگانها ارائه شد.

وی اظهار داشت: این دوره ها شامل دوره های برق ساختمان درجه 2 و 3، سرویس و نگهداری خودرو بوده است و به منظور احراز شرایط اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازی صورت می گیرد و پس از پایان دوره و انجام آزمون، به سربازان گواهینامه اعطا می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان، مهارت را مهمترین نیاز کشور خواند و ادامه داد: مهارت مبتنی بر دانش و علم بسیار با اهمیت است.



جلالی ضمن بیان اهمیت این آموزشها در اشتغال جوانان پس از خدمت سربازی گفت: در سال جاری برنامه ریزی اجرای دوره های مهارتی بر مبنای نیاز بخشهای مختلف جامعه صورت می گیرد.

وی با تأکید بر این نکته که هدف از این آموزشها، افزایش توانایی های دانش، مهارت و قدرت درک افراد است، افزود: غیر از آموزش علم و مهارت مواردی از قبیل انضباط، ‌تعهد، ‌احساس مسئولیت و وظیفه شناسی نیز به افراد آموخته می شود.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزی صحیح می توان از این آموزشها به عنوان عاملی در جهت تربیت افراد کارآفرین، کارآمد و دارای فرهنگ غنی از اخلاق و وجدان کاری استفاده کرد.