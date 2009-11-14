تعامل پزشکان قانونی و قضات به تحقق عدالت می ‌انجامد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا نورس صبح شنبه در نخستین جلسه کمیته علمی استان در زمینه دومین همایش سراسری طب و قضا، اظهار داشت: دومین همایش سراسری طب و قضا با محوریت سازمان پزشکی قانونی کشور و مشارکت معاونت آموزشی قوه ‌قضائیه چهارم و پنجم اسفندماه سال جاری در اصفهان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: دومین همایش سراسری طب و قضا با رویکرد بررسی مسائل مبتلا به پزشکان قانونی و قضات در زمینه طب و قضا با هدف ارتقای تعامل پزشکان قانونی و قضات در راستای تحقق عدالت برگزار می ‌شود.

نورس جایگاه کالبدگشایی در دادرسی ‌های قضایی، ضرورت کالبدگشایی در تعیین و تشخیص عوامل موثر در فوت، نقش کالبدگشایی در تعیین تقدم و تأخر فوت و صدمات نوعا کشنده، رضایت اولیا و اختیارات قاضی در کالبدگشایی، نقش روانپزشکی قانونی در دادرسی ‌های قضایی، حجر و جنون از دیدگاه قانون و روانپزشکی، مسئولیت کیفری و مدنی در سو مصرف مواد و داروها، تحمل کیفر و اختلالات روانی و صلاحیت روانی متهم و بازجویی را از مهمترین محورهای این همایش برشمرد.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در پایان برگزاری کمیته ‌های استانی با هدف ایجاد تعامل و تبادل علمی را که منجر به یکسان ‌سازی و وحدت رویه قضایی در مباحث مرتبط با پزشکی قانونی می ‌شود را از جمله اهداف این جلسه عنوان کرد.