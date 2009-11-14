به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران با هدف حمایت از تولیدات داخلی، سود بازرگانی واردات ماشین‌آلات سنگین راهسازی و کشاورزی را که در داخل تولید می شود، تعیین کرد.

وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سود بازرگانی (20) قلم ماشین‌آلات سنگین راهسازی و کشاورزی که در حال حاضر در داخل کشور تولید می‌شوند را 26 درصد تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه، تعرفه ماشین‌آلات سنگین و راهسازی و کشاورزی چون بلدوزر نو (با قدرت کمتر از 330 اسب بخار)، بلدوزر مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر، سایر بلدوزرها (با قدرت کمتر از 330 اسب بخار)، گریدر نو (با قدرت کمتر از 240 اسب بخار)، گریدر مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر،سایر گریدرها (باقدرت کمتر از 240 اسب بخار)، غلطک‌ راهسازی نو (با قدرت کمتر از 150 اسب بخار)، غلطک‌ مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر، لودر نو (با قدرت کمتر از 270 اسب بخار)، لودر مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر، سایر لودرها (با قدرت کمتر 270 اسب بخار) 26 درصد تعیین شده است.

همچنین تعرفه سایر ماشین آلات سنگین، راهسازی و کشاورزی نظیر بیل مکانیکی نو (با قدرت کمتر از 155 اسب بخار)، بیل مکانیکی مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر، سایر بیل‌های مکانیکی با قدرت کمتر از 155 اسب بخار، سایر بیل‌های مکانیکی نو با قدرت کمتر از 155 اسب بخار، سایر بیل‌های مکانیکی مستعمل با سال ساخت 5 سال و کمتر، سایر بیل‌های مکانیکی (با قدرت کمتر از 155 اسب بخار)، کمباین مخصوص گندم (ماشین برداشت)، سایر تراکتورهای کشاورزی چرخ زنجیری (با قدرت کمتر از 120 اسب بخار) و سایر تراکتورهای کشاورزی چرخ زنجیری (با قدرت کمتر از 120 اسب بخار) نیز 26 درصد تعیین شد.

گفتنی است نرخ تعرفه این ماشین آلات برای کمباین مخصوص گندم 6 درصد بوده و برای تراکتورهای چرخ زنجیری 11 درصد و سایر اقلام 16 درصد بوده است و چون نمونه خارجی آن در داخل تولید می شود دولت برای حمایت از صنایع داخلی میزان تعرفه این 20 قلم ماشین آلات را به 26 درصد افزایش داده است.

این مصوبه از سوى محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاههاى اجرایى ذى ربط ابلاغ شده است.