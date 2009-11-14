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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۰۲

"نیش زنبور" 80 میلیونی شد

"نیش زنبور" 80 میلیونی شد

فیلم سینمایی "نیش زنبور" به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند در سه روز ابتدای اکران به فروش 80 میلیون تومانی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که اکران آن از 20 آبان‌ماه در گروه سینمایی آفریقا آغاز شده است، با استقبال روبرو شده و توانسته به فروش 80 میلیون دست پیدا کند.

رضا کیانیان، رضا عطاران، مریلا زارعی، رضا داودنژاد، الیزابت امینی، ژاله صامتی، پوراندخت مهیمن، بیتا سحرخیز، فاطمه شکری، ملکه رنجبر، کامران فیوضات، شاپور کلهر، حامد جوادی و علی حمزه‌لو بازیگران "نیش و زنبور" هستند که براساس فیلمنامه سروش صحت ساخته شده و داستان دو دوست کلاهبردار است که در یک رکب‌زنی حرفه‌ای مقابل هم قرار می‌گیرند.

عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: فرهاد ویلکیجی، صدابردار همزمان: آرش برومند، مدیر تولید: یوسف صمدزاده، عکاس: محمد فوقانی و سرمایه‌گذاران: محمدرضا تختکشیان، علی سرتیپی و روح‌الله بهمنی، محصول: آفتاب‌نگاران.

کد مطلب 982665

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