جشنوارده پانزدهم با استقبال 285 شناگر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که شناگران 9 استان اصفهان ، خراسان رضوی، لرستان، قزوین، اردبیل، چهار محال و بختیاری، مرکزی ، تهران ، کرج و 12 استخر شهر تهران در استخر شهید کشوری ( ویژه پسران ) انجام شد، شناگران نوجوان و نونهال کشور در 12 بخش مسابقاتی رقابت دیدنی را با حضور خانواده های خود برگزار کردند که در پایان نتایج نهایی به شرح زیر به دست آمد :



در 200 متر مختلط انفرادی رده سنی 13 سال سید مهیار قاسمی از پایگاه قهرمانی فدراسیون شنا استخر آزادی ، 100 متر کرال پشت 12 سال امیر سالار تالیان از پایگاه قهرمانی آزادی ، 100 متر کرال پشت 11 سال پارسا علی پور از استخر شیرودی ، در 100 متر کرال پشت 10 سال بنیامین قلعه حسن لو از کرج ، 50 متر کرال پشت 9 سال محمد حسن میزانی از قزوین ، 200 متر آزاد 13 سال محمد نوید عباسیان از پایگاه قهرمانی آزادی ، 100 متر آزاد 12 سال علی ملا کاظمی از پایگاه قهرمانی آزادی ، 100 متر آزاد 13 سال فراز اکبری از پایگاه قهرمانی فدراسیون شنا – کشوری ، بنیامین قلعه حسن لو از کرج در 100 متر آزاد 10 سال ، محمد حسن میزانی از قزوین در 100 متر آزاد 9 سال ، 50 متر آزاد 8 سال سهند منظوری از قزوین و علیرضا ملکی از پایگاه قهرمانی کشوری در 50 متر آزاد 7 سال به قهرمانی دست یافتند.



پس از پایان پانزدهمین جشنواره شنای استخر ها کمیته فنی مسابقات دو شناگر را به عنوان قهرمان قهرمانان معرفی کرد. محمد حسن میزانی شناگر قزوین و بنیامین قلعه حسن لو شناگر تیم کرج با کسب دو عنوان قهرمانی به عنوان قهرمان قهرمانان جشنواره شنا معرفی شدند.



پانزدهمین جشنواره شنای استخر های دختران نوجوان و نونهال کشور جمعه 29 آبان ماه جاری از ساعت 9 صبح لغایت 13 در استخر شهید کشوری بر پا خواهد شد.