به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین نشست ادبی انتشارات مروارید فرشته نوبخت و محسن فرجی به عنوان منتقد حضور خواهند داشت .
"هفت" مجموعهای از هشت داستان کوتاه است. هفت، عاقبت من و حاجی، ضیافت، معصومیت بچهگانه، تله موش، ستارههای بینظم، مگس را له نکنیم و زندگی شاید عناوین این داستانها را تشکیل میدهند.
"عاقبت من و حاجی" در چهار صفحه کوتاهترین و "مگس را له نکنیم" در 16 صفحه بلندترین داستانهای این مجموعهاند.
مجموعه داستان عبدالهی را حسین نوشآذر ویراستاری و تینا حسامی صفحه آرایی کرده است. در پشت جلد "هفت " نوشته شده است: این مجموعه داستانی خواننده را با پایانهای متفاوت و دور از انتظار مواجه می کند. عبداللهی خوانندهاش را دعوت میکند تا وقایع ساده و گاه دور از نظر مانده زندگی را ار زاویهای متفاوت ببیند.
نقد کتاب "هفت " از ساعت 16 در دفتر انتشارات مروارید آغاز میشود.
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