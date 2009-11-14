  1. هنر
  2. سایر
۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۱۳

کتاب "هفت" نقد می‌شود

کتاب "هفت" نقد می‌شود

مجموعه داستان "هفت" نوشته مختار عبدالهی فردا یکشنبه 24 آبان با حضور نویسنده نقد و بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین نشست ادبی انتشارات مروارید فرشته نوبخت و محسن فرجی به عنوان منتقد حضور خواهند داشت .

"هفت" مجموعه‌ای از هشت داستان کوتاه  است. هفت، عاقبت من و حاجی، ضیافت، معصومیت بچه‌گانه، تله موش، ستاره‌های بی‌نظم، مگس را له نکنیم و زندگی شاید عناوین این داستانها را تشکیل می‌دهند.

"عاقبت من و حاجی" در چهار صفحه کوتاهترین و "مگس را له نکنیم" در 16 صفحه بلندترین داستانهای این مجموعه‌اند.

مجموعه داستان عبدالهی را حسین نوش‌آذر ویراستاری و تینا حسامی صفحه آرایی کرده است. در پشت جلد "هفت " نوشته شده است: این مجموعه داستانی خواننده را با پایانهای متفاوت و دور از انتظار مواجه می کند. عبداللهی خواننده‌اش را دعوت می‌کند تا وقایع ساده و گاه دور از نظر مانده زندگی را ار زاویه‌ای متفاوت ببیند.

نقد  کتاب "هفت " از ساعت 16 در دفتر انتشارات مروارید آغاز می‌شود.
 

کد مطلب 982686

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها