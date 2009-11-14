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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۰۴

"وحی و نبوت" به زبان روسی منتشر شد

"وحی و نبوت" به زبان روسی منتشر شد

بنیاد مطالعات اسلامی روسیه با هدف تبیین معارف اسلامی و آشنایی مردم روس‌زبان با فرهنگ اسلامی، کتاب "وحی و نبوت" شهید مطهری را به زبان روسی ترجمه و منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "وحی و نبوت" از آثار شهید مطهری که 10 سال قبل به زبان روسی ترجمه و چاپ شده بود از سوی بنیاد مطالعات روسیه ویرایش مجدد شد و توسط انتشارات ایستوک (شرق) در 135 صفحه و شمارگان 1500 نسخه منتشر شد.

در سال 2008 این بنیاد با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در روسیه، توسط انتشارات شرق‌شناسی سنت پترزبورگ اقدام به انتشار کتابهای "انسان کامل" و "خدمات متقابل اسلام و ایران" شهید مطهری نموده بود و در آینده نیز آثار دیگری از این شهید عزیز را ترجمه و در دسترس خوانندگان روس قرار خواهد داد.
 
 

کد مطلب 982687

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