"وحی و نبوت" به زبان روسی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "وحی و نبوت" از آثار شهید مطهری که 10 سال قبل به زبان روسی ترجمه و چاپ شده بود از سوی بنیاد مطالعات روسیه ویرایش مجدد شد و توسط انتشارات ایستوک (شرق) در 135 صفحه و شمارگان 1500 نسخه منتشر شد.

در سال 2008 این بنیاد با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در روسیه، توسط انتشارات شرق‌شناسی سنت پترزبورگ اقدام به انتشار کتابهای "انسان کامل" و "خدمات متقابل اسلام و ایران" شهید مطهری نموده بود و در آینده نیز آثار دیگری از این شهید عزیز را ترجمه و در دسترس خوانندگان روس قرار خواهد داد.





