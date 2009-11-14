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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۰۱

هروله عشق(119)/

همایش "منزلت زن در پرتو فرهنگ انتظار" در مدینه منوره برگزار شد

همایش "منزلت زن در پرتو فرهنگ انتظار" در مدینه منوره برگزار شد

همایش بین المللی "منزلت زن در پرتو فرهنگ انتظار" با حضور آیت الله محمد محمدی ری شهری نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، کارگزاران حج، بانوانان اندیشمند کشورهای مختلف اسلامی در بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، لاله افتخاری دبیر این همایش، نقش زنان و خانواده در آماده سازی جامعه برای ظهور حضرت مهدی (عج) را از اهداف برپایی این رویداد فرهنگی - اجتماعی عنوان کرد.

به گفته وی، همایش منزلت زن همه ساله و همزمان با ایام حج و متناسب با شعار و برنامه محوری بعثه در مدینه برگزار می شود.

در همایش امسال که متناسب با برنامه بعثه حج جمهوری اسلامی ایران "حج و انتظار" برپا شده است، اندیشمندان مختلف از کشورهای اسلامی (آفریقایی، ترک زبان، عرب زبان) با محوریت یادشده به ایراد سخن می پردازند.

همایش بین المللی منزلت زن در پرتو فرهنگ انتظار در سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبری ادامه دارد.

کد مطلب 982688

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