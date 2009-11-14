همایش "منزلت زن در پرتو فرهنگ انتظار" در مدینه منوره برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، لاله افتخاری دبیر این همایش، نقش زنان و خانواده در آماده سازی جامعه برای ظهور حضرت مهدی (عج) را از اهداف برپایی این رویداد فرهنگی - اجتماعی عنوان کرد.

به گفته وی، همایش منزلت زن همه ساله و همزمان با ایام حج و متناسب با شعار و برنامه محوری بعثه در مدینه برگزار می شود.

در همایش امسال که متناسب با برنامه بعثه حج جمهوری اسلامی ایران "حج و انتظار" برپا شده است، اندیشمندان مختلف از کشورهای اسلامی (آفریقایی، ترک زبان، عرب زبان) با محوریت یادشده به ایراد سخن می پردازند.

همایش بین المللی منزلت زن در پرتو فرهنگ انتظار در سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبری ادامه دارد.