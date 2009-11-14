تصویربرداری "شکار" در شرق تهران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، 70 درصد از سکانس‌های این فیلم 90 دقیقه‌ای تصویربرداری شده و یک هفته دیگر تصویربرداری در تهران به پایان می‌رسد، گروه سازنده این فیلم امروز در باغی متروکه در جاده خاوران مشغول به کار هستند و کوروش تهامی و بهمن دان مقابل دوربین می‌روند.

روناک یونسی، سعید حران‌اف، امیر آتشانی و خسرو فرخزادی بازیگران این فیلم هستند. این فیلم روایتگر داستان فردی است که درگیر توطئه‌ای می‌شود و به دنبال اثبات بیگناهی‌اش است.

عوامل پروژه "شکار" عبارتند از مرتضی قیدی مدیر تصویربرداری، مازیار رزاقی صدابردار، اشکان عسگری طراح گریم، وحید کاشی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، امیر قزه‌گزلو طراح صحنه ولباس و حمید رسولیان جلوه‌های ویژه میدانی.