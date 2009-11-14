  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۳

ترقی به مهر خبر داد:

حزب موتلفه این هفته میزبان حزب کمونیست چین است

حزب موتلفه این هفته میزبان حزب کمونیست چین است

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی با اعلام اینکه سه شنبه هفته جاری این حزب در تهران میزبان حزب کمونیست چین خواهد بود، خبر داد که دراین سفر درباره موضوعاتی از جمله مسائل سیاسی "تهران-پکن" و همچنین چگونگی روابط دو ملت از طریق احزاب بحث وتبادل نظر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: در ادامه تعاملات حزب موتلفه اسلامی با احزاب مختلف دنیا وبویژه حزب کمونیست چین پیرامون موضوعاتی از جمله تقویت و تحکیم روابط دو کشور، تحولات ومسائل سیاسی "تهران-پکن" وهمچنین چگونگی روابط دو ملت از طریق احزاب بحث وتبادل نظر خواهد شد.

وی افزود: هیئت 7 نفره حزب کمونیست چین به ریاست "لیوچیبائو" دبیرحزب کمونیست شعبه استان "سیچوآن" وعضو کادر مرکزی این حزب روزهای 26 و 27 آبان میهمان حزب موتلفه اسلامی خواهند بود.

این معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به برنامه هایی  که حزب موتلفه برای میهمانان چینی خود درنظر گرفته است، خاطرنشان کرد: هیئت چینی قرار است در مدت اقامت خود در تهران با سران واعضای هیئت مرکزی حزب موتلفه اسلامی، دبیرکل هلال احمر کشور، رئیس اتاق بازرگانی ایران وچین دیدار وگفتگو داشته باشند.

کد مطلب 982714

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها