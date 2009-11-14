حزب موتلفه این هفته میزبان حزب کمونیست چین است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: در ادامه تعاملات حزب موتلفه اسلامی با احزاب مختلف دنیا وبویژه حزب کمونیست چین پیرامون موضوعاتی از جمله تقویت و تحکیم روابط دو کشور، تحولات ومسائل سیاسی "تهران-پکن" وهمچنین چگونگی روابط دو ملت از طریق احزاب بحث وتبادل نظر خواهد شد.

وی افزود: هیئت 7 نفره حزب کمونیست چین به ریاست "لیوچیبائو" دبیرحزب کمونیست شعبه استان "سیچوآن" وعضو کادر مرکزی این حزب روزهای 26 و 27 آبان میهمان حزب موتلفه اسلامی خواهند بود.

این معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به برنامه هایی که حزب موتلفه برای میهمانان چینی خود درنظر گرفته است، خاطرنشان کرد: هیئت چینی قرار است در مدت اقامت خود در تهران با سران واعضای هیئت مرکزی حزب موتلفه اسلامی، دبیرکل هلال احمر کشور، رئیس اتاق بازرگانی ایران وچین دیدار وگفتگو داشته باشند.