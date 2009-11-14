  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۰

حضور چهار فیلم ایرانی در بیستمین جشنواره استکهلم

حضور چهار فیلم ایرانی در بیستمین جشنواره استکهلم

چهار فیلم ایرانی در دو بخش جنبی و رقابتی بیستمین دوره جشنواره فیلم استکهلم در سوئد به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم استکهلم از 18 نوامبر در مرکز سوئد آغاز می‌شود و چهار فیلم ایرانی در بخش‌های مختلف آن نمایش داده خواهد شد. "داستان مرزی" نخستین ساخته بابک جلالی در بخش مسابقه بین‌الملل این دوره حضور دارد. این فیلم پیشتر در بخش مسابقه جشنواره لوکارنو به نمایش درآمده بود و در بخش مسابقه جشنواره گیخون هم حاضر است.

در بخش جنبی "تصاویر آسیا" نیز دو فیلم سینمایی "حیران " ساخته شالیزه عارفپور و "کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره" ساخته بهمن قبادی و مستند "روزهای سبز" حنا مخملباف نمایش داده خواهند شد. جشنواره فیلم استکهلم 29 نوامبر با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان می‌دهد.

کد مطلب 982718

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها