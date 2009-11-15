نخستین مدال طلا راضی کننده بود/ هدفم قهرمانی در بازیهای آسیایی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین ، مرادی روز جمعه در فینال دوی 800 متر هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی دو و میدانی آسیا با ثبت رکورد یک دقیقه و 48 ثانیه و 58 صدم ثانیه به عنوان قهرمانی و مدال طلای این بخش از پیکارها دست یافت. دونده کشورمان در رقابت های قهرمانی داخل سالن آسیا هم که هفته گذشته در ویتنام برگزار شد به عنوان مدال طلا دست پیدا کرده بود.

مرادی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر اظهار داشت: فقط کسب مدال طلا در این رقابت ها می توانست مرا راضی کند که خوشبختانه به آن دست پیدا کردم. من تاکنون 12 مدال آسیایی گرفته ام که دو تقره آن به رقابت های ماده 800 متر و 1500 متر اردن بازمی گردد. این نخستین نشان طلای من در رقابت های خارج از سالن بود.

وی افزود: تقریبا می توان گفت برترین دوندگان آسیا در این رقابت ها حضور داشتند و بسیار خوشحالم که موفق به کسب مدال طلای هجدهمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا شده ام.

دونده کشورمان با ابراز نارضایی از وضعیت آب و هوایی محل برگزاری رقابت ها اظهار داشت: شرایط آب و هوایی به هیچ وجه مساعد نبود. در دور مقدماتی بارش باران مانع از این شد که عملکرد قابل قبولی داشته باشیم و در رقابت های فینال هم وزش باد و سرمای شدید بر کیفیت کار دوندگان تاثیر منفی گذاشته بود.

دونده المپیکی کشورمان با بیان اینکه در حال حاضر با برادرش پژمان مرادی تمرین می کند، تصریح کرد: مربی الجزایری ام خوب بود اما تمرینات وی به سبک آفریقایی بود که این شرایط در ایران با توجه به وضعیت آب و هوایی، امکانات، فیزیک بدنی، تغذیه و دیگر موارد ، کارساز نبود.

قهرمان دوی 800 متر با بیان اینکه باید برای فصل تمرینات با فدراسیون دو و میدانی کشور صحبت کند، افزود: تا به امروز هرچه از فدراسیون درخواست کرده ایم کوتاهی نکرده است. برپایی اردوهای برون مرزی خوب است اما من تمرین در ایران را ترجیح می دهم. چنانچه فدراسیون بخواهد در رقابت های داخل سالن آسیا که در سال 2010 در تهران برگزار می شود، شرکت خواهم کرد.

مرادی در ادامه تصریح کرد: هدفم کسب مدال طلا در بازی های آسیایی 2010 گوانگژو است. همه تلاش من این است که به مدال طلای این رقابت ها دست پیدا کنم اما می دانم کار مشکلی پیش رو دارم. خوشبختانه برگزاری رقابت ها در گوانگژو این فرصت را به من داد تا با وضعیت زمین مسابقات و شرایط جغرافیایی رقابت ها آشنا شوم.

وی گفت: باشگاه ذوب آهن در پیشرفت من نقش بسزایی داشته و تا زمانی که در ایران به دویدن می پردازم از این باشگاه جدا نخواهم شد چون اعتقاد دارم هرچه دارم از این باشگاه است.

سجاد مرادی در پایان در خصوص حضور برادرش در مسابقات بزرگسالان آسیا گفت: امیر یک نابغه است و اگر درست هدایت شود می تواند از من هم بهتر شود. حضور این دونده 19 ساله در فینال مسابقات دو و میدانی قهرمانی بزرگسالان آسیا به اندازه کسب مدال طلا ارزش دارد.