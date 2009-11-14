میزان تأثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد 89 اعلام شد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معدل کارشناسی در کنکور کارشناسی ارشد به میزان 20 درصد تأثیرگذار خواهد بود.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: این 20 درصد مانند سال گذشته به صورت تراز شده در کنکور اعمال می شود.

زمان انتشار مشخصات ثبت نامی برای کنترل توسط داوطلبان

ابراهیم خدایی معاون سازمان سنجش آموزش کشور نیز در گفتگو با مهر گفت: مشخصات داوطلبان پس از ثبت نام از 30 آبان تا 4 آذر ماه برای کنترل صحت و یا مغایرت روی سایت سازمان سنجش آموزش منتشر می شود و داوطلبان می توانند در این فرصت اطلاعات ثبت نامی خود را مرور و نسبت به تصحیح آن در صورت داشتن مغایرت اقدام کنند.

وی افزود: همچنین نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و برگزاری آزمون در تاریخ 19 بهمن ماه منتشر می شود.

افزایش 25 درصدی ظرفیت در کنکور کارشناسی ارشد 89

به گزارش مهر، عبدالرسول پورعباس - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور پیش از این در پاسخ به مهر گفته بود: پیش بینی می کنیم تعداد ثبت نام در کنکور ارشد سال 89 به 800 هزار نفر برسد سال گذشته این تعداد 750 هزار نفر بود همچنین پیش بینی می کنیم در کنکور کارشناسی ارشد 89 با رشد 25 درصدی پذیرش مواجه شویم.

آزمون ارش 89 طی 3 روز چهارشنبه 28، پنجشنبه 29 و جمعه 30 بهمن ماه برگزار می شود.