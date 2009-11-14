اجرای طرحهای فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی نیاز به بودجه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت‌ الاسلام کاظم لطفیان پیش از ظهر شنبه در دیدار با معاون برنامه ‌ریزی استاندار خواستار ترسیم اعتبارات فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی شد.

وی ادامه داد: قانون لایحه خدمات کشوری تعهداتی برای سازمان تبلیغات اسلامی ایجاد کرده که رسالت فرهنگی ما را به حاشیه رانده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در نشست شورای استانی نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ های استان نیز اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی دارد برنامه‌های فرهنگی دانشگاه‌ها را مساعدت کند.

حجت الاسلام لطفیان فعالیت شبکه تبلیغی در خوابگاه‌های دانشجویی، برگزاری گفتمانهای دینی و کمک به انجمنهای اسلامی را از جمله این همکاری‌ها عنوان کرد.

وی با تأکید بر ارتباط مستمر روحانیت و دانشجویان بیان کرد: با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، این حضور نهادینه می‌شود.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی نیز در این نشست از تکمیل خانه‌های عالم استان تا پایان سال خبر داد و گفت: تلاش می‌ کنیم در افق چهار ساله آینده، تمامی روستاهای واجد شرایط دارای خانه‌ های عالم شوند.

مهدی عارف ‌پور افزود: با تزریق اعتبار، تمام خانه ‌های عالم نیمه تمام استان تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره ‌برداری خواهند رسید.