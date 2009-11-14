موضوع مترو فردا در شورای شهر بررسی می شود

حسن بیادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این مورد اعضای شورای شهر تصمیم واحد می گیرند و آن را در اختیار رسانه ها قرار می دهند.

محمود احمدی نژاد هفته گذشته با حضور در برنامه تهران بیست که از شبکه پنج صداوسیما پخش می شود با انتقاد از مدیریت مترو تهران از تلاش خود برای بازگرداندن مدیریت آن به دولت خبر داد.

سخنان رئیس جمهوردر مورد واگذاری متروی تهران به دولت و تغییر مدیریت آن واکنشهای متفاوتی داشت.

برخی از نمایندگان مجلس اظهارات رئیس‌ جمهور را مغایر با اصل 44 قانون اساسی، مغایر قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه و همچنین مغایر با مواد 136 و 137 برنامه سوم و چهارم توسعه کشور می دانند.

با این همه موافقان دولت راه حل ارائه شده از سوی احمدی نژاد را بهترین گزینه برای حل معضلات مترو می دانند.