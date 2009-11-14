سه میلیون بلیت بازی های آسیایی گوانگژو آماده فروش است

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت بلیت برای بازی های آسیایی گوانگژو 2010 حداقل از 5/1 دلار شروع می شود. در نشست کمیته هماهنگی شورای المپیک آسیا که روز گذشته در گوانگژو برگزار شد برگزارکنندگان اعلام کردند که سه میلیون بلیت برای 42 رشته ورزشی در 53 مکان ورزشی آماده فروش است.

براساس این گزارش، قیمت بلیت برای این رویدادها از 5/1 تا 240 دلار است و بلیت های مراسم افتتاحیه و اختتامیه از 240 تا 1000 دلار خواهد بود. فروش بلیت ها از 12 نوامبر یعنی یک سال قبل از شروع بازی ها آغاز خواهد شد.



به منظور فراهم کردن شرایط برای حضور عموم مردم بیش از نیمی از بلیت ها کمتر از 12 دلار خواهد بود.

