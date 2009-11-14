به گزاش خبرنگار مهر، اصغر دلیلی روز شنبه با اشاره به بند "ب" ماده 117 قانون توسعه چهارم کشور اظهارداشت: طبق این بند، کارخانه‎ها و مراکز صنعتی می‎توانند یک درصد از درآمد خود را در امر ورزش سرمایه‎گذاری کنند. ضمن اینکه از این مبلغ باید 30 درصد به تربیت بدنی کمک شود.

مدیرعامل باشگاه ذوب‎آهن اصفهان تصریح کرد: مدیر کل اداره تربیت بدنی استان اصفهان قول صریح دادند که چنانچه باشگاه ذوب‌آهن تعدادی از رشته‌های ورزشی را به مجموعه تحت پوشش خود اضافه نماید از مبلغ ذکر شده به باشگاه کمک خواهد شد تا با تکیه به آن بتوانیم در تشکیل و توسعه رشته‎های اضافه شده هزینه کنیم.

وی تاکید کرد: در همین راستا باشگاه ذوب‎آهن در دو رشته تنیس روی میز و شمشیربازی مردان و زنان سرمایه‌گذاری کرده و با تشکیل تیم‎های لازم در مسابقات باشگاهی شرکت کرد. ضمن اینکه در اولین حضور خود موفق شد قهرمانی رقابت‌های جام حذفی تنیس روی میز کشور را کسب کند. با این وجود مدیر کل اداره تربیت بدنی به آنچه توافق شده بود، عمل نکرد. وی اخیرا با صراحت اعلام کرده که مبلغ توافق شده به باشگاه ذوب‎آهن پرداخت نخواهد شد.

خلیلی تصریح کرد: به همین دلیل و از آنجا که بودجه‎ مستقلی برای تامین هزینه‎های رشته‎های تنیس روی میز و شمشیربازی را در اختیار نداریم، فعالیت در این دو رشته را متوقف کرده و در رقابت‌های باشگاهی کشور نیز حضور نخواهیم داشت.