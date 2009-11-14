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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

زیاری به مهر خبر داد:

ثبت نام دوره های فراگیر در دی ماه/ بررسی دوره های فراگیر در کمیته ویژه

ثبت نام دوره های فراگیر در دی ماه/ بررسی دوره های فراگیر در کمیته ویژه

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: با توجه به بررسی روند برگزاری دوره های فراگیر توسط کمیته ویژه احتمالا ثبت نام دوره های فراگیر اواخر دی ماه سال جاری انجام شود.

حسن زیاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال بررسی اعلام زمان ثبت نام و همچنین تعیین تغییرات مناسب در روند دوره های فراگیر هستیم و کمیته ویژه دانشگاه پیام نور با جدیت در این زمینه فعالیت می کند.

وی افزود: ممکن است ثبت نام اواخر دی ماه انجام شود اما اصل روند فراگیر توسط کمیته ویژه بررسی می شود تا جلوی سوء استفاده ها گرفته شود.

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: نباید وضعیت به گونه ای باشد که موسساتی که هیچ گونه مجوزی ندارند بتوانند از دوره های فراگیر سوء استفاده کرده و داوطلبان را فریب دهند.

وی افزود: به هیچ وجه حذف دوره فراگیر برای دانشگاه پیام نور مطرح نبوده و  پس از دستیابی و تدوین راهکارهای مناسب برای جلوگیری از تخلفات همچنان دوره های فراگیر را به داوطلبان ارائه می دهیم.

کد مطلب 982762

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