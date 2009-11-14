به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش کمیته هماهنگی شورای المپیک آسیا 280 هزار نفر برای برنامه های داوطلبانه این دوره از بازی ها ثبت نام کرده اند.



کمیته برگزاری بازی های آسیایی گوانگژو 2010 آموزش های لازم را در رابطه با مسئولیت ها و فعالیت ها قبل از بازی ها، در طول بازی ها و همچنین خدمات حمل و نقل ، ترجمه و ... به داوطلبان ارائه می دهد.



60 هزار نفر در طول بازی ها برای مسائل مختلف از جمله پذیرش، ترجمه و مراقبت های پزشکی در نظر گرفته شده اند. 60 درصد از داوطلبان دانشجو هستند و مسن ترین داوطلب 77 ساله است.