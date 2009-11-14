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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۷

280 هزار داوطلب برای مسابقات آسیایی گوانگژو ثبت نام کرده‌اند

280 هزار داوطلب برای مسابقات آسیایی گوانگژو ثبت نام کرده‌اند

280 هزار داوطلب برای مسابقات آسیایی گوانگژو 2010 که در نوامبر سال آینده برگزار می شود ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش کمیته هماهنگی شورای المپیک آسیا 280 هزار نفر برای برنامه های داوطلبانه این دوره از بازی ها ثبت نام کرده اند. 

کمیته برگزاری بازی های آسیایی گوانگژو 2010 آموزش های لازم را در رابطه با مسئولیت ها و فعالیت ها قبل از بازی ها، در طول بازی ها و همچنین خدمات حمل و نقل ، ترجمه و ... به داوطلبان ارائه می دهد. 

60 هزار نفر در طول بازی ها برای مسائل مختلف از جمله پذیرش، ترجمه و مراقبت های پزشکی در نظر گرفته شده اند. 60 درصد از داوطلبان دانشجو هستند و مسن ترین داوطلب 77 ساله است.

کد مطلب 982772

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