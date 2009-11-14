کشف یک اتاق جدید برای ذخیره خاطرات قدیمی در مغز

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه تویاما در ژاپن دریافتند که مغز انسان با انتقال خاطرات قدیمی به منطقه نئوکورتکس فضای لازم برای ذخیره خاطرات جدیدی را که تعداد آنها در هیپوکامپ زیاد شده است باز کرده و به این ترتیب بدون نیاز به حذف هیچ اطلاعاتی، تمام خاطرات را بایگانی می کند.

این سیستم اجازه می دهد که هیچ اطلاعاتی از بین نرود چراکه تنها رد موقتی خاطرات را در هیپوکامپ حذف کرده و یک نسخه کپی از آن را به عنوان یک خاطره قطعی به نئوکورتکس ارسال می کند.

به گفته این دانشمندان، یک خاطره که ذخیره ای از اطلاعات جدید است در مغز از طریق "نوروژنیزها" در هیپوکامپ تشکیل می شود.

نوروژنیزها، نورونهای جدیدی هستند که برای قطع کردن رد و اثر حافظه به هم متصل می شوند تاکنون دانشمندان دقیقا نمی دانستند که این فرایند به چه روشی سازماندهی می شود.

براساس گزارش Scientific American، کارشناسان برای متوقف کردن نوروژنیزها به مغز موشها پرتو تاباندند و نتایج این توقف را در پایانه های حافظه مورد بررسی قرار دادند.

سپس این محققان مشاهده کردند که نوروژنیزها تنها برای تشکیل ردهای جدید خاطره به کار نمی روند بلکه همچنین در انتقال خاطرات قدیمی نیز نقش دارند.

نوروژنیز محتوای خاطرات را تغییر نمی دهد و به راحتی با کپی برداری از آنها این خاطرات را به اتاق جدیدی که شانس بیشتری برای حفاظت از این خاطرات به وجود می آورد، انتقال می دهد.