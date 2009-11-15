نرم افزار اطلاعات مترو تهران رونمایی می شود

احسان یعقوبی - مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: این نرم افزار نسخه تکمیل شده نرم افزار "جابین" است نسخه اولیه نرم افزار جابین برای اولین بار در نمایشگاه رسانه های دیجیتال رو نمایی شد. این نرم افزار دارای هفت مگا بایت ظرفیت و چهار بخش کلی با عناوینی چون بانک اطلاعات شهری، جستجو بر اساس تفکیک محله ها، معابر، میدانها، نقشه کامل شهر و "من اینجام" است که هر یک خدمات متمایزی را به صورت به روز شده به شهروندان ارائه می دهد.

وی افزود: به منظور توسعه این نرم افزار، بخش اطلاعات متروی تهران را به آن اضافه کردیم این بخش شامل برنامه ریزی برای ورود به ایستگاه برای کاربر به منظور کاهش زمان تلف شده در ایستگاهها، ارائه زمان حرکت قطارها، امکانات هر ایستگاه، نقشه مترو، پیشنهاد نوع بلیط بر اساس تعداد سفرها و برنامه خطوط اتوبوسرانی نزدیک در ایستگاههای مترو است.

یعقوبی ارائه اطلاعات Online در مواقع ضروری از طریق انتخاب گزینه "صندوق" را از دیگر امکانات این نرم افزار ذکر کرد و اظهار داشت: این نرم افزار قابل نصب بر روی گوشیهایی است که نرم افزار جاوا را پشتیبانی می کنند.

وی به نحوه به روز رسانی این نرم افزار اشاره کرد و اظهار داشت: به روز رسانی این نرم افزار در حال حاضر با استفاده از GPRS (شبکه اینترنت موبایل) انجام می شود اما در آینده قرار است از طریق SMS نیز به صورت اتوماتیکی روز رسانی شود.

به گفته مدیر عامل شرکت بینا این نرم افزار در نمایشگاه تله کام رو نمایی می شود و به صورت رایگان در اختیار بازدید کنندگان قرار می گیرد این نمایشگاه از 30 آبان ماه آغاز و تا 3 آذر ماه ادامه دارد.

یعقوبی، به جایگاه نرم افزارهای Mobile Application ها در دنیا اشاره کرد و با بیان اینکه این نوع نرم افزارها پیشنینه زیادی ندارند، یادآور شد: این نرم افزارها زمانی توسعه یافته که امکاناتی نظیر GPS، SMS و نصب و پشتیبانی نرم افزارها بر روی گوشیهای موبایل فراهم شد.