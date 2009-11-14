حمایت دولت از توسعه اتوماسیون در صنعت پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر عبدالحسین بیات صبح امروز در هفتمین نمایشگاه بین المللی فیلدباس و تکنولوژهای نوین با بیان اینکه یکی از مهمترین رویکردها در افزایش بهره وری صنایع و کاهش مخاطرات صنعتی، استفاده از ابزارها، تجهیزات و سیستمهای اتوماسیون و کنترل است، گفت: سیستمهای اتوماسیون و کنترل امکان رقابت پذیری صنایع را در بازارهای جهان ایجاد می کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه بهره گیری جامع از اتوماسیون در تمامی سطوح بنگاههای تولیدی و صنعتی می تواند باعث کاهش مصرف انرژ‍ی، افزایش کیفیت و کمیت تولیدهای صنعتی، کاهش ریسک خطرهای انسانی و زیست محیطی شود، بیان کرد: میزان بهره گیری از اتوماسیون یکی از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی صنعتی کشورها است.

وی افزود: آمارها نشان می دهد که سه قدرت بزرگ صنعتی جهان بزرگترین به کار گیرندگان و بزرگترین تولید کنندگان سامانه های پیشرفته کنترل و اتوماسیون در سطح جهان هستند.

این مقام مسئول با اشاره به برپایی نمایشگاه فیلدباس و تکنولوژ های نوین و همچنین همایش های جنبی آن، تبیین کرد: این نمایشگاه به عنوان یکی از کانونهای ارتباطی مهم بین عرضه کنندگان سامانه های کنترل و ابزار دقیق مورد نیاز صنایع و به خصوص نفت، گاز و پتروشیمی و شرکتهای استفاده کننده داخلی و مهندسان فعال در این شاخه است.

معاون وزیر نفت با اشاره بر اینکه این نمایشگاه با توجه به نیاز کشور و سیاستهای دولت در بهره گیری از پتانسیل های فنی و علمی متخصصان داخلی برای افزایش دانش فنی داخلی بسیار تاثیر گذار است تصریح کرد: در گذشته استفاده از توانمندیهای داخلی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی محدود به استفاده در فعالیتهای با ارزش افزوده کمتر همچون نصب تجهیزات بود.

وی افزود: اما در حال حاضر شرکتهای مهندسی و یکپارچه سازان سیستمهای کنترل داخلی می توانند بخش بزرگی از فعالیتهای مورد نیاز همچون مهندسی پایه و تفصیلی، نصب و اجرا و راه اندازی سامانه های کنترل را با تکیه بر نیروهای داخلی انجام دهند.

به گفته بیات دولت از توسعه فناوریهای مربوط به ابزار دقیق و کنترل فرایند برای تضمین تداوم دسترسی صنایع مهم کشور به این فناوری ها به عنوان یکی از فعالیت های خود برای بستر سازی توسعه صنعتی حمایت جدی می کند.