بزرگترین مفسد اقتصادی کنگره آمریکا به 13 سال حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "ویلیام جفرسون" که 90 هزار دلار در فریزر منزل خود مخفی کرده بود به 13 سال حبس محکوم شد.

وی که در ماه آگوست به علت دریافت رشوه، پولشویی و باجگیری در آفریقا به 13 سال حبس محکوم شد، همچنین باید مبلغ بیش از 470 هزار دلار جریمه پرداخت کند.

تاکنون فردی از اعضای کنگره آمریکا مبلغی معادل 500 هزار رشوه دریافت نکرده بود و گفته می شود که این مبلغ بیشترین میزان رشوه دریافت شده از سوی اعضای کنگره آمریکا است.

همچنین تاکنون فردی از اعضای کنگره آمریکا به 13 سال حبس به دلیل دریافت رشوه و فساد محکوم نشده است.