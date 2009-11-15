محمد حسینی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: رمان "تنها برای روجا" مراحل پایانی بازبینی را پشت سر می‌گذارد و پس از نهایی شدن تا پایان امسال آن را به ناشر می‌سپرم.

وی ادامه داد: این رمان حجمی بین 170 تا 210 صفحه خواهد داشت و محور آن مسایل روز جامعه است و اشاراتی به زندگی دانشجویی و اتفاقات سالهای اخیر دارد.

نویسنده "آبی‌تر از گناه" درباره زمان آغاز نگارش این رمان توضیح داد: نقطه آغاز نوشتن این اثر به 4 سال پیش برمی گردد و می‌شود گفت دو سال و نیم است که نوشتن آن تمام شده است ولی در این سالها فصل به فصل آنرا بازنگری کرده و تغییرات جزئی در آن اعمال کرده ام.

حسینی درباره کتاب دیگرش به نام "مبانی ویرایش" که یک کتاب آموزشی است تصریح کرد: 11 سال پیش یک کتاب برای هنرستان مربوط به مبحث ویراستاری نوشته بودم که در طول سالها به عنوان منبع آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: در طول سالها این کتاب تکمیل‌ شده و در حال حاضر نسخه تکمیل شده آن را تهیه کرده ام و پس از نمونه خوانی و بازنگری نهایی آن را منتشر خواهم کرد.

به تازگی مجموعه داستان "نمی‌توانم به تو فکر نکنم سیما" نوشته محمد حسینی توسط نشر ثالث منتشر شده است.