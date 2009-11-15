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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۰۶

حسینی در گفتگو با مهر:

"تنها برای روجا" بازبینی نهایی می‌شود

"تنها برای روجا" بازبینی نهایی می‌شود

رمان "تنها برای روجا" که این روزها محمد حسینی مشغول بازبینی نهایی آن است تا پایان امسال زیرچاپ می‌رود.

محمد حسینی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: رمان "تنها برای روجا" مراحل پایانی بازبینی را پشت سر می‌گذارد و پس از نهایی شدن تا پایان امسال آن را به ناشر می‌سپرم.

وی ادامه داد: این رمان حجمی بین 170 تا 210 صفحه خواهد داشت و محور آن مسایل روز جامعه است و اشاراتی به زندگی دانشجویی و اتفاقات سالهای اخیر دارد.

نویسنده "آبی‌تر از گناه" درباره زمان آغاز نگارش این رمان توضیح داد: نقطه آغاز نوشتن این اثر به 4 سال پیش برمی گردد و می‌شود گفت دو سال و نیم است که نوشتن آن تمام شده است ولی در این سالها فصل به فصل آنرا بازنگری کرده و تغییرات جزئی در آن اعمال کرده ام.

حسینی درباره کتاب دیگرش به نام "مبانی ویرایش" که یک کتاب آموزشی است تصریح کرد: 11 سال پیش یک کتاب برای هنرستان مربوط به مبحث ویراستاری نوشته بودم که در طول سالها به عنوان منبع آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: در طول سالها این کتاب تکمیل‌ شده و در حال حاضر نسخه تکمیل شده آن را تهیه کرده ام و پس از نمونه خوانی و بازنگری نهایی آن را منتشر خواهم کرد.

به تازگی مجموعه داستان "نمی‌توانم به تو فکر نکنم سیما" نوشته محمد حسینی توسط نشر ثالث منتشر شده است.

 

کد مطلب 982801

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