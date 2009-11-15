40 هزار نشریه در هر هفته در لرستان منتشر می شود

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد از ارتقا وضعیت عمومی نشریات فرهنگی در لرستان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر حدود 40 درخواست انتشار نشریه جدید در استان شامل روزنامه، هفته نامه، دو هفته نامه، ماهنامه و فصلنامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده که منتظر دریافت مجوز و انتشار هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برای ارتقاء وضعیت مطبوعات استان افزود: هم اکنون لرستان در زمینه مجوز نشریات رتبه 14 کشور را داراست.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان خاطر نشان کرد:‌ با توجه به میزان نشریات و شمارگان آن‌ها، استان لرستان از نظر زمینه مجوز رتبه 13 و به لحاظ انتشار در رده 14 استان‌های مختلف کشور قرار دارد.

علوی یادآور شد: درحال حاضر 21 نشریه مشتمل بر هفته نامه، دو هفته نامه، فصلنامه، ماهنامه تخصصی بانوان و یک دو هفته نامه تخصصی ورزشی در سطح استان چاپ و توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: به جز دو هفته نامه تخصصی ورزشی استان، دیگر مطبوعات محلی لرستان با موضوعات و زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چاپ و توزیع می‌شوند.